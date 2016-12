OVAKENT’TE BAŞKAN ÖZTÜRK İLE GELEN DEĞİŞİM

Başkan Öztürk, “2014 yılında geldiğimde Ovakent öyle garip bir yerdi ki sular akmıyor, yollarında araçlar yürümüyordu. Her yer çukurdu. Asfalt ve bir metrekare bile kilitli parke yoktu. Ama şu anda Ovakent’in caddeleri asfaltla, sokakları kilitli parkeyle kaplı.” ifadelerini kullandı.Beldede su bulunduğu halde kireçli olduğu için kimsenin kullanmadığını kaydeden Başkan Öztürk, “Biz hayırsever vatandaşlarla beraber 2 tane daha kuyu vurarak tatlı su bulduk. Şu anda kireci olmayan, normal çeşmeden içilebilen bir su haline getirdik. Yaptığımız en büyük hizmetlerden biri de bu. Yol medeniyet, su hayattır. Biz ikisinin üzerinde çalıştık ve ikisini de yüzde yüz başardık. Her evde sular akıyor. Artık dijital saate geçtik ve bu dijital saatten dolayı da kaçağımız yok. Yani para kaçağımız da yok. Herkes içtiğinin parasını veriyor.” ifadelerini kullandı.Yol yapımına da büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü, “Yollarımız ile ilgili de önemli çalışmalar yaptık. Bu konuda katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyorum. Ovakent’te dik gezmemizi sağlayan kişi. Yollarımız düzgün olmasaydı ve suyumuz akmasaydı başımız dik gezemezdik.”Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde 20 yıl çalıştığını ve bu tecrübelerini Ovakent için kullandığını vurgulayan Başkan Öztürk, “Burası küçük bir yer. Anadolu’da sıkıntılar çok. Belediyecilikte biraz zayıf. 20 yıllık tecrübemizi burada kullanıyoruz. Hatta öyle bir dönem yakaladık ki Ovakent referans belediye haline geldi. Şimdi herkes gelip, bizden bilgi almaya çalışıyor. İşleri Kayserili mantığıyla yürütüyoruz. Kayserili iş adamları, belediye, memur nasıl düşünüyorsa biz burada o şekilde çalışıyoruz. Çünkü oradaki öğrendiklerimizi buraya getirdik. Yabancı sermaye çekmeye çalışıyoruz. Kayserili iş adamlarını getirerek beldemizi büyütmeye çalışıyoruz. Bizim buralarda iş sahaları yoktu. Şu anda yeni yeni iş sahaları açtık.Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ın katılımıyla biyogaz santralimizin temelini attık. Süt hayvancılığı yapan bir yerin açılışını yaptırdık. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çevre mühendisi olan Yrd. Doç. Dr. Mahmut Altınbaş hocamızın katkıları ve Bakanımız Bekir Bozdağ’ın katılımı ile bölgemize önemli katkı sağlayacak biyogaz santralinin temelini attık. Bu işler belediyeciliğin de ötesinde.” şeklinde konuştu.“Bu tesisin iki tane işlevi olacak. Birincisi enerji üretip elektrik satılacak. İkincisi gaz üretecek. Beldemizde doğalgaz altyapısı yok. 2017 yılının sonuna doğru bu çalışmayı da neticelendirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz 6. ayda bunu başarmak ama hava şartları önem arz ediyor.” İfadeleriyle biyogaz santrali hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Öztürk sözlerine şöyle devam etti,“Kış aylarında halkımız Kayseri’ye, İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e gidiyor. Beldelerde genellikle yaşlılar kalmış. Çünkü gençler iş olmadığı için göç ediyor. İş sahaları açarak bunu engelliyoruz. Bundan sonra gençler göçmeyecekler. Kayseri’deki bir insan nasıl tuşla sobasını yakıyorsa bizim burada da bir tuşla yanacak kalorifer sistemine dönüştüreceğiz.Bu proje tarıma da büyük yarar sağlayacak. Bitki, kanatlı hayvan ve et entegreden çıkan atıklardan bir kısmını araziye saçacağız, sıvısını da tarlalara enjekte edeceğiz. Bu da 2018-2019 yılları dönemlerinde belediyeye katkı sağlayacak. Çünkü biyoenerji ve biyogazın etkisini 2019 yılında göreceğiz. 2018 yılında hafif yaşayacağız. 2019 yılında daha iyisini göreceğiz. 500 kilo verim alınan bir yerde 1000 kg buğday alınacak.Doğal gübre kullanıp organik tarıma geçeceğiz. Bunun yanında seracılık da başlıyor. Bu makinaların ısısından ve gazından su ısıtılacak, bu sularla birlikte seracılık başlayacak. Kayseri’nin tüm domatesini, biberini ve çiçeklerini biz burada üreteceğiz. Avrupa’daki seracılığı gezip en modern olanlarını bu bölgeye kuracağız. Organik üretim yaptıracağız. Sera gazı ile herkesin 6 ayda ürettiği domatesi 4 ayda üreteceğiz. Bu işin selameti için bilim adamlarıyla çalışıyoruz.Enerji üretiminde yeni bir sisteme de geçiyoruz. Bunu sizin aracılığınızla Türkiye’ye duyurmuş olalım: Yosun üreteceğiz. Konu ile alakalı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde araştırmalara devam ediliyor.”Gazetemizin daha önce ‘Başkan Öztürk büyük konuştu: Ovakent ilçe olacak’ haberini hatırlatan Öztürk, “2017 sonunda Ovakent’in ilçe olacağını duyacaksınız.” açıklamasında bulundu.Başkan Öztürk, “Bizim burada yatırımlar arasında hayvancılık var. Ovakent, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Birliği’nden destek alacak yerler arasında bulunuyor. Bu destekler ile birlikte daha çok iş sahası açılacak ve beldemiz büyüyerek yoluna devam edecek. Bütün bunlar tamamlandığında Ovakentimiz 10 bin nüfuslu bir ilçe olma özelliğine kavuşacak. Böylelikle beldemiz 2019 yerel seçimlerine ilçe olarak girecek. İlçe olmamız için beldemize şehir görünümü vermek zorundayız.Geldiğimizde esnafa 1 milyonun üzerinde borç vardı. Küçük bir belde ama herkese borçlanmış. Elhamdülillah esnafa borcumuz yok. Bunun dışında olan borçlarımızı da kapatıyoruz. Yeni yılda borçsuz belediye olarak meydana çıkacağız.” bilgisini verdi.Beldeye yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunmaya devem eden Başkan Öztürk, “Kayseri’de iş adamlarımızı ziyaret ettik. Ovakentli duyarlı hayırseverlerimizle işbirliği yaptık. Derneğimizle birlikte 2 katlı Kur’an kursu inşa ettik. 1. katta hanımlar, 2. katta 4-6 yaş gurubu kreş açtık. Kur’an kursumuzu Diyanete devrettik. 350 bin liraya mal oldu. Evi olmayan kimsesiz 4 kişiye dayalı döşeli sıfır ev yaptık. Yetimleri evlendiriyoruz, onlara da eşyaları noktasında yardım ediyoruz.Biyogaz projesini hayata geçiren hocamızın isteği doğrultusunda İTÜ’lü öğrencilerimiz için yaz okulunun temelini attık. İTÜ’den 10 öğrenci gruplar halinde burada konaklayıp pratiklerini gerçekleştirecekler, eğitim amaçlı olduğu için biz de belediye olarak onları burada ağırlayacağız. Aynı zamanda burada pratik yapacaklar. Bu tesis de 4 milyona mâl olmakta. Bu projemize de Kayserili iş adamlarımız ve Ovakentli hayırseverlerimiz yardım ettiler.2 adet su kuyusu açtık, mezarlık duvarını yaptık. Biz iş yaparken Allah rızasını gözetiyoruz, bize inanan ve güvenen hayırseverler pancar ve buğdaylarını getirip bizleri desteklemekteler. Belediye başkanı yol yapacak, su getirecek, kaldırım ve alt yapıları yapacak ama yetimleri garip ve gurebaları da gözeterek hakkın rızasını almak zorunda. Ramazan ayında iftarımızı gariplerle yaşlılarla kimsesizlerle geçirdik, hamdolsun.Beldemde kömürü, odunu herhangi bir ihtiyacı olup da bize gelip bildirmeyene ‘hakkımı helal etmem’ diyorum. Derneğimizle işbirliği yaparak geçen yıl Bayırbucak Türkmenlerine 1 kamyon gıda yardımı yaptık.Çevre Ve Şehircilik Bakanımız halı sahamızı yaptı. Gençlerimiz burada sportif faaliyetlerini yürütmekteler. Ovakent hizmet derneğimizle birlikte birçok alanda gençlerimizin eğitimine katkı sağlıyoruz. Bu yapılan projeler ileride hem nüfusumuzun artışını sağlayacak hem de ekonomik olarak Ovakentimizi ayağa kaldıracak.‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ düşüncesiyle yola çıktık. Kayseri’deki tüm işadamlarımızı Ovakent’e yatırıma davet ediyorum. Devletin ve belediyemizin gereken desteği sağlayacağından emin olsunlar. Arsa desteğimiz mutlaka olacaktır.Sizin aracılığınızla Kayseri Gündem Gazetesi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimiz yeni proje ve yatırımlarla Ovakentimizi geleceğe güvenle taşıyacağımızdan emin olsunlar.” sözleri ile açıklamalarına son verdi.