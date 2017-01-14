Anayasa hem meclisten hem milletten geçecek MHP İl Başkanı Baki Ersoy, partisinin ilçe kongrelerini ve gündemdeki konuları gazetemize değerlendirdi. Kongre sürecinin birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini kaydeden Ersoy, “Anayasa değişikliği teklifi hem meclisten hem de referandumdan yani milletten geçecektir.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde Kocasinan ile başlayan kongre süreci Hacılar, Develi, Talas ve Sarıoğlan’ın ardından Melikgazi ilçesi ile devam etti. Gerçekleşen İlçe kongreleri ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, “Şu ana kadar 6 ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Geriye 10 kongremiz kaldı. İlçe kongrelerimizi tamamladıktan sonra mart ayının sonuna doğru il kongremizi gerçekleştireceğiz.” dedi.

Ersoy partilerine teveccühün giderek artığını ve yapılacak ilk seçimde oylarında ciddi bir artış yaşanacağını öne sürdü. MHP’nin yoluna güçlenerek devam edeceğini belirten Başkan Ersoy, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin son dönemde ortaya koyduğu tavırla birlikte MHP’ye çok ciddi bir talep var.” ifadelerini kullandı.

Halaçoğlu-Bahçeli görüşmesi

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun Genel Başkan Devlet Bahçeli ile TBMM’deki görüşmesine de değinen Ersoy, “Yusuf Halaçoğlu kendisi için bir karar aldı. Biz bunu tasvip etmedik ama kararına saygı duyuyoruz. Kendisi teşkilat içerisindeki hiyerarşiyi bilir. Liderimiz Devlet Bahçeli ile de bu nezaket içerisinde bir görüşme yapmıştır.” dedi.

Yaşanan kavgalar TBMM’ye yakışmadı

TBMM’de anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde yaşanan olaylar ilgili sorularımızı da yanıtlayan Başkan Ersoy konu ile ilgili şunları söyledi;

“Bu çatışmacı anlayış doğru değil. Yaşanan kavgalar TBMM’ye hiç yakışmadı. Bu durum milletimizi iyiye götürmez. Doğru bulmuyoruz. Oylamanın demokratik bir şekilde yapılması gerekiyor. MHP’nin tavrı nettir. Anayasa değişikliği teklifi hem meclisten hem de referandumdan yani milletten geçecektir.”

Haber: Bünyamin Gültekin