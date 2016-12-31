EL BAB GAZİSİ HIZLA İYİLEŞİYOR El-Bab’da saldırıya uğrayarak 16 arkadaşını şehit veren, kendisi de gazi olan uzman çavuş Mustafa Sarı’yı memleketi Yeşilhisar’da ziyaret ettik. Yeni faaliyete geçen 25 yataklı modern Devlet Hastanesi’nde kendisine çok iyi bakıldığını belirten Sarı, bu sayede yaralarının hızla iyileştiğini söyleyerek “Buradaki tedavi ve bakım hizmetleri dört dörtlük. İnşallah üç-dört güne kadar taburcu olacağım” dedi.

Bilindiği gibi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’de El Bab şehrini kuşatan askerlerimiz şehrin en stratejik noktası Akil Dağı'nı ve oradaki Hikmet Hastanesi’ni DEAŞ'ın elinden alırken 16 arkadaşlarını şehit vermişlerdi. 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan o gece bombalı araçla yapılan intihar saldırısında üç şarapnel isabet eden çelik yeleği sayesinde hayatta kalan, sadece ayaklarından yaralanarak gazi olan Sarı güvenli bölgeye kadar zırhlı araçla, daha sonra Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ambulansıyla Çobanbey’e nakledildiğini, ilk müdahalenin burada yapıldığını, daha sonra Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra memleketi Yeşilhisar’a getirildiğini söyledi.



Aziz vatana can feda!

1 yıllık uzman çavuş olan Sarı, bölgenin mayın, bubi tuzağı ve dikenli tellerle dolu olduğunu, her tarafa tüneller kazıldığını, militanların sivil halkı canlı kalkan olarak kullandıklarını, bu yüzden şehrin alınmasının geciktiğini belirtti. Sarı, askerlerimizin El Bab’ı kısa süre içinde ele geçireceklerine olan inancının tam olduğunu vurgulayarak “Aziz vatana canımız feda olsun. İyileşince inşallah yine ülkemizi, milletimizi savunmaya gideceğim. Değil bacağımı, kollarımı da alsalar bu davadan asla dönmeyeceğim.” diye konuştu.



Gazi Mustafa Sarı kendisini ziyaret için gelenlere çok teşekkür ederek “hiç boş kalmıyorum. Sağolsun, bir dönem yanında çalıştığım Yeşilhisar Belediye Başkanımız Abdulkadir Akdeniz de, beraberinde Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcısı olduğu halde beni ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.” dedi.



İkinci kez gazi

Evlatlarını hastanedeki odasında yalnız bırakmayan anne Emine ve baba Yunus Sarı da “Dört evladımız var. Üçüncü evladımız Mustafa TSK’da görev almadan önce Yeşilhisar Belediyesi’nde çalışıyordu. Bu onun ikinci gaziliği. 20 gün önce kulağından yaralanmıştı. Tedavi görüp tekrar cepheye döndü. Bu kez de ayaklarından yaralandı. Allaha şükür tedavisi gayet iyi gidiyor. Onu bize bağışladığı için Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz” şeklinde konuştular.

