Komando Çarşısı şehitlerine ağlıyor Geçtiğimiz cumartesi günü kentimizde gerçekleşen terör saldırısında 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli 14 askerimizin şehit olması Kayseri’yi ve tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Yaşanan bu hazin olayın ardından Kayseri’de askerlerin uğrak yeri olan Komando Çarşısı’nda da hüzün hakim. Esnaflar teröre lanet yağdırırken, “Şafak Dayı” lakaplı çay ocağı sahibi Şaban Salar, “Kayseri’yi severlerdi. İkinci memleketleri gibi görürlerdi.” dedi.

21 Aralık 2016 Çarşamba 09:55