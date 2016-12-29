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Talas MHP İlçe Teşkilatı geçtiğimiz günlerde 12.olağan kongresini Diva Düğün Salonu’nda gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen kongre sonucu Mehmet Akbulut yeniden başkanlığa seçildi.Akbulut’un kongre öncesi basına gönderdiği fotoğrafındaki ayrıntılar ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Zira masanın üzerindeki sigara, çakmak, tesbih, fatura, delege listeleri, kongre notları ve “A-ferin” hapı çok rahat gözüküyordu. Oysa basına fotoğraflı bülten gönderirken detaylara dikkat edilmesi, daha doğrusu titiz davranılması gerekir.Neyse… Biz sayın Başkanı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyor, kongre öncesi “A-ferin” alacak kadar rahatsızlanmasından ötürü de “geçmiş olsun” dileklerimizi iletiyoruz.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin Tüketiciler Birliği’nin Kayseri’deki programına neden katıldığı bazılarınca merak konusu olmuş. Buna en güzel cevabı yine Karatepe’nin kendisi vermiş:“Görevim yani Başdanışmanlığım sebebiyle ben kafama göre bir ile ya da davete gidip konuşma yapamam. Kayseri’den teklif gelince sayın Cumhurbaşkanımıza sordum. ‘Hangi STK?’ dedi. Ben de ‘Tüketiciler Birliği’ deyince hiç tereddütsüz ‘git’ dedi. Ben de geldim...”Sahnelerde binlerce kez sergilenen “Lüküs Hayat” müzikalini çoğumuz biliriz; bir kısmımız da mutlaka seyretmişizdir. Hızla “Lüküs hayat”a yani her şeyin lüksüne alışan/alıştırılan toplumumuz her alanda “lüks” talebinde bulunuyor olmalı ki “ahiret hizmetleri”nde bile en lüksü sunulmaya başlandı. İşte MH marka “lüks kefen takımları” da bu talebe hizmet vermeye çalışıyor. Biz de bu hizmete sosyal medyadan şu sloganı bulduk: “