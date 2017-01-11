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“OĞULLARIM FETÖ’CÜ DEĞİLLER”

Dünkü 1. sayfamızda “Kim bu FETÖ’cü avukat?” başlığıyla yer alan haberimiz üzerine gazetemizi arayan “O baba”,  endişelerinin yersiz olduğunu anlayarak Savcılıkta ifadesini değiştirdiğini söyledi.  Baba İ.U. “Zaten yapılan tahkikat da oğullarımın FETÖ’cü olmadığını gösterdi. Bu yüzden çok mutluyum” dedi.

“OĞULLARIM FETÖ’CÜ DEĞİLLER”
Sabah Gazetesi'nden alıntıladığımız habere göre Emniyet’e başvuran bir baba, FETÖ üyesi olduğunu belirttiği biri avukat iki oğlunu ihbar ederek ‘İhbar ettiğim için tehlikedeyim’ deyip tanık korumaya alınmayı istemişti.
Haberde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren İ.U. adlı babanın ifadesinde, 6 çocuğundan F.U. ile Y.U.'nun terör örgütüne katılarak bölge imamlığına kadar yükseldiklerini anlattığı belirtiliyordu.

“Demokrasi nöbetlerine katıldım”
Yayınlanan bu haber üzerine gazetemizi arayan baba İ.U. vatansever bir insan olduğunu belirterek şunları söyledi;
“Hiçbir zaman sempati duymadığım FETÖ’yle sürekli mücadele eden birisiyim. 15 Temmuz’dan itibaren demokrasi nöbetlerine günlerce katıldım. Oğullarımın da FETÖ mensubu olduklarını düşünüyordum. Bu yüzden 155’i arayarak kendilerini ihbar ettim. 30 Temmuz’da Emniyet Müdürlüğü’nde gizli tanık olarak ifadem alındı. Ancak bu süreçte çocuklarımın bu çete mensuplarına ve liderlerine hakaretler yağdırdıklarına kaç kez şahit oldum. Endişe ve kaygılarının yersiz olduğunu anladım. Bu konuda artık mutmainim. FETÖ’cü olmadıklarına bütün kalbimle inanıyorum. Zaten yapılan tahkikat da oğullarımın FETÖ’cü olmadığını gösterdi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Bu yüzden çok mutluyum.”

Savcılığa giderek ifadesini değiştirdi
Sabah Gazetesi’nde yayınlanan haberde ifadelerinin farklı yansıtıldığını ve amacından saptırıldığını kaydeden baba İ.U. “Maalesef o haberden sonra tansiyonum çok yükseldi. Hemen acil servise kaldırdılar. Haberi düzeltmesi için o muhabiri aradım ama kendisine ulaşamadım. Gazeteniz aracılığıyla bu durumun düzeltilerek oğullarımla ilgili şu anki olumlu kanaatimin kamuoyuna yansıtılmasını rica ediyorum.” dedi.
“O baba” dün Adliye’ye giderek Savcılığa verdiği önceki ifadesini değiştirdiğini ve koruma talebinin kaldırılmasını istediğini de sözlerine ekledi.
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