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ORDU-MİLLET EL ELE…

Talas’a bağlı Reşadiye Mahallesi halkı beldelerinde bulunan 1. Komando Tugayı’na destek ziyaretinde bulundu. Oldukça samimi ve sıcak ortamda geçen buluşma “Ordu-Millet el ele” şeklinde yorumlandı.

ORDU-MİLLET EL ELE…
Muhtar Mustafa Kapçı öncülüğünde mahalle halkından oluşan 100 kişilik heyette kadın ve çocuklar da yer aldı. Heyet mensupları tugayın girişinde askerler tarafından karşılandı. Askerlere “Kabe maketli Kur’an-ı Kerim, bayrak, karanfil” hediye eden Reşadiyeliler, hanımların yaptıkları kek, pasta ve böreklerden de ikram ettiler.
Reşadiye İlkokulu öğrencileri de askerlere olan sevgilerini milli marşlar okuyarak ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Askere uzanan eller kırılsın”, “Güçlüyüz,  cesuruz, hazırız” sloganlarıyla gösterdiler.

Kapçı’dan teşekkür
Ziyaretin çok verimli geçtiğini belirten muhtar Mustafa Kapçı “halen Suriye’nin el-Bab bölgesinde ve Güneydoğu’da kahramanca çarpışarak DAEŞ ve PKK’lı teröristlere aman vermeyen kahraman Tugayımızı ziyaret etmek istedik. Onlar da sıcak bakınca çok hoş, çok anlamlı bir ziyaret gerçekleşmiş oldu. Misafirperverliklerinden dolayı Tugay Komutanımız Piyade Albay Kemal Kırış’a ve askerlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi. (Kayseri Gündem)






 
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Anahtar Kelimeler:
TalasKayseri1. Komando TugayıMustafa Kapçı
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