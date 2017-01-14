TRT’de 1. Komando Tugayı’nın kahramanlıkları konuşuldu TRT 1’de yayınlanan, Pelin Çift’in sunuculuğunu yaptığı, Gündem Ötesi'nde güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’ın Kayseri 1. Komando Tugayı hakkında anlattıkları Tüm Türkiye’yi duygulandırdı.

Programa Eski Emniyet Müdürü Yesugay Aksakal ve Özel Kuvvetler’de uzun zaman terörle mücadelede görev yapmış olan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar katıldı. Programda, polis ve askerlerimizin görev öncesi nasıl özel bir eğitimden geçtikleri, operasyonlara nasıl hazırlandıkları, açlıkla, soğukla ve bin bir tehlike ile nasıl mücadele ettiklerine dair konuşma gerçekleştirilen katılımcılar anlattıkları duygulu hikayelerle de izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

Program sonuna doğru Kayseri 1. Komando Tugayı’nın gerek Güneydoğu’da, meskûl mahal çatışmalarında gerekse El-bab’ta gösterdiği kahramanlığa değinildi. Abdullah Ağar, 1. Komando Tugayı yani Kayseri Hava İndirme Tugayı tabur komutanının El-bab’tan ayrılırken askerlerine yaptığı konuşmayı da izleyicilerle paylaştı.



İşte o duygulandıran konuşma;

“4 aydır buradasınız. 4 aydır burada her türlü melaneti gördünüz. Bugüne kadar önünüze kim çıkarsa çıksın, ezip geçtiniz. DEAŞ, PKK ya da bu karanlık örgütler adı altında bilmem ne bela hepsini bu bölgeden temizlediniz. Aldığınız bütün alanları Suriye’nin asıl sahiplerine teslim ettiniz. Onların içerisinde Araplar, Kürtler, Türkmenler hatta diğer etnik, dini ve mezhebi azınlıklardan olanlar da var. Kadın çocuk demeden, sivil masum demeden, 100 binlerce insanı katleden, aralarına fitne ve nifak sokan bu katiller gurubunun tam ortasında asil ve adil kılıcınızla masumların umudu oldunuz. Yüzyıllar boyunca yaptığımız işi tekrar yapıyorsunuz. Burada da devam edeceksiniz, bu böyle biline. Biraz olsun dinlenmek üzere bölgeden ayrılıyoruz. Burada 10 şehit ve 65 gazi verdik. Onlar artık bizim şerefimiz, milletimizin ruhuna da ruh olmuşlardır. Burada onlarla ayrı düştük ya, duam odur ki; hakkın cennetinde beraber oluruz. Hepiniz El-rai’nin, Çobanbey’in, Dabık’ın alınmasında El-Bab’ın bu alçaklardan temizlenmesinde görev aldınız. Bu şerefi bütün ömrünüz boyunca taşıyacaksınız. İzne gittiğinizde benim adıma, taburum adına, ordumuz adına küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpün. Onlardan ve ulaştığınız herkesten şunu talep edin. Ben tabur komutanınız olarak onların sadece duasını istiyorum. Bir de onların gönlünü, gönlümüzün yanında hissetmek. Onlar bizsiz, biz onlarsız yapamayız. Biz, onların gönlü ve ruhu yanımızda olmadan savaşamayız.”

Haber: Tunahan Kaya



