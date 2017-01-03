YAHYALI’YI ISITAN ADAM

Biz dışarıda palto ile titrerken üşümediğinin altını çizen Maça dayı “Gerçek tereyağı ile beslendiğim için hiç üşümem. Dünyaya geldim geleli benim bağrım açık. Atlet ve fanilayı hiç giymedim. 100 lira verin, Kocaçay’a (ilçe merkezinden geçen dere) bile atlarım.” iddiasında da bulunuyor.



63 yaşındaki Mustafa Aydoğan, bilinen adıyla Maça Dayı’nın baba tarafı Hisarcık’lı. Babası ve annesi Yahyalı’nın ilk terzisi olan Aydoğan yıllardır bu ilçede yaşıyor. Anne-babasının küçükken kendisine diktiği şalvarları giyen Dayı, rahatlığına alışmış olmalı ki, kendisiyle özdeşleşmiş şalvarından hiç taviz vermiyor.



Adı kadar tostu da meşhur

“Maça Dayı’nın yeri” isimli çay ocağında tost, çay ve meşrubat satarak geçimini sağlayan Aydoğan “Tost makinam 35 yıllık. Benim adım kadar tostum da meşhur. Sloganım da ‘Maça dayı tostu alana hava bedava, su bedava’ şeklinde.” demeyi de ihmal etmiyor.



Hem Maça, hem maço

Maça dayı adının nereden geldiğini sorduğumuzda şu cevabı veriyor;

“1953 yılında Yahyalı’da doğduğumda esmerliğimden dolayı bana ‘kara maça’ demişler. O günden beri bu lakapla çağırıldığımdan neredeyse adımı bile unuttum. Hatta hanım bile bana ‘maça dayı’ der.”



Üç kız, bir erkek olmak üzere dört evladı olan Maça dayı, evde de “maço” yani “haşin” bir erkek olduğunun, 40 yıldır evde çoraplarını “avradının” çıkardığının altını çiziyor. Nitekim bunları konuşurken arayan hanımına sarfettiği kelime, sıfat ve cümlelerden yalan söylemediğini anlıyoruz. Günlük hayatında kullandığı argo ve küfürlü kelimeleri de maçoluğuna dayanak yapıyor.



Ünlülerle çektirdiği fotoğraflarıyla dükkanını süsleyen dayı bir ara siyasete merak saldığını da belirterek “bir dönem belediye başkanlığı için bağımsız aday oldum. Ancak Haseki başkan sucuk ve pastırma verince çekildim” diyerek espri yapıyor.



ÖZEL HABER

Rıfat Yörük-Bayram Ergül