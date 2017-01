YEŞİLHİSAR KAYSERİ İLE BÜTÜNLEŞMEK İSTİYOR

“Bizim insanımız Allah’ından korkar, kulundan utanır. Vatanına, milletine sadıktır. Elhamdülillah, güzel insanlarımız var. Biz de memleketimizde bu güzel insanlara hizmet etmekten, onlar için çalışmaktan büyük bir şeref duyuyoruz. Bu zor görevi zevk alarak yapıyoruz.” diyen Akdeniz, icraatları ve yeni projeleri hakkında gazetemize şu açıklamalarda bulundu;



Meşhur içmecemiz mayısta açılıyor

Çevre illerden de büyük ilgi gören Yeşilhisarlımızla özdeşleşmiş Dutluk’taki meşhur içmecemiz maalesef 1994 yılında dönemin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Ayan tarafından kapatılmıştı. Biz yepyeni bir proje hazırladık. İnşallah mayıs ayında hizmete girecek. İçinde 100 ailenin yani 400 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği bir tesis. Dükkanlar, lokantalar ve sosyal tesisler hepsi tamam. Ayrıca 40 apart ve 50 tuvalet yapıldı. Çevre düzenleme ihalesini de Büyükşehir Belediyemiz yaptı. Yeşilhisar’a çok büyük katkısı olacak bir sağlık turizmi projesi. Zira suyumuz çok şifalı. Benzerlerinden birçok açıdan üstün. İnşallah iyi bir reklam ve tanıtım kampanyasıyla herkese duyuracağız.



İçme suyumuz artık tertemiz

Halkımız yıllardır arsenik oranı yüksek sıkıntılı bir suyu içmek zorunda kalmıştı. Çok şükür bu problemi çözerek 74 kilometre mesafeden cazibe ile Erciyes’in kaliteli suyunu getirdik.



Kapalı sulama ihalesi tamam

Malum, nüfusumuzun yüzde 90’ı çiftçi. Ancak tarımsal sulama konusunda yeterli kaynaklarımız yok. Yeraltı sularının kuyudan motorla çıkartılması ise çok maliyetli. Yıllık ortalama 50-100 bin lira elektrik parası ödeyenler var. Geçen bir vatandaşımız geldi, "Başkanım ben 90 bin lira elektrik parası ödedim" diyor. 400 bin elektrik parası ödeyen büyük çiftçiler var.

Bu yüzden sulama projesini çok önemsiyoruz. İnşallah, Gıcık Tüneli vasıtasıyla Zamantı ırmağından gelecek suyla tarımsal alanı sulama işlemine en geç 2019’da başlanacağını Bakan Bey’den haber aldık. Zaten Develi’deki Gümüşören barajı bu amaçla yapıldı. Böylece çiftçilerimizin elektrik maliyetleri çok düşecek. Hayata geçince Yeşilhisar için büyük bir ekonomik rahatlama getirecek.

17.700 hektar yani 170 bin dekar alanın sulanması için 176 milyon lira bedelli kapalı sulama ihalesi gerçekleştirdik. Bakın bu çok önemli. Yeşilhisar'ın bu güne kadar uygulanmış en büyük projesi.

Şu anda tarımsal ürünleri pahalıya mal ettiğimiz için rekabet şansımız yok! Zaten 3 yıldır meşhur kayısımızı dolu vurdu. Geçen yıl ancak yüzde 5 civarında kayısı alabildik. Yıllık elma üretimimiz de 200 bin ton. Don olayı elmayı da etkiledi. Pancar üretimi bizde ciddi rakamlara ulaşır. Patates üretimi de var. Sağolsun, Kayseri Şeker Fabrikamız da ilçemize 6 bin tonluk bir soğuk hava deposu yapacak. Hüseyin Akay bey, "inşallah önümüzdeki ürün sezonu soğuk hava deposunu yetiştireceğiz" dedi.



Doğalgaza yılsonunda kavuşuyoruz

Çalışmalar sürüyor. İnşallah bu yılın sonunda doğalgazı kullanmaya başlayacağız.



Modern hastanemiz hizmete girdi

Eski hastane binasını yıkıp 25 yataklı her türlü konforu olan, diş ve diyaliz üniteleri de bulunan modern bir hastaneyi ilçemize kazandırdık.





Banliyö trenimiz çok yakında

Yeşlhisar-Sarıoğlan arasında çalışacak banliyö tren seferleriyle Kayseri’ye ulaşım bizim için daha kolay, daha rahat hale gelecek. Bu yıl sonunda başlaması hedefleniyor. Yeşilhisar-İncesu-Kayseri-Sarıoğlan arasındaki toplam 130 km’lik güzergahta hizmet verecek banliyö hattı kent merkezindeki raylı sisteme entegre edilecek. Hattı döşendi, sinyalizasyon yapıldı. Vagon koyma aşamasına geldi.



Köy yollarımızı yeniledik

Yollarımızın standartlarını yükselttik. Yeni mahallelerimizin yollarını asfaltladık. Kayseri-Nevşehir yol ayrımı ve Niğde arası sıcak karışımı asfalt ihalesi başladı.

Köy yollarımızı yeniledik. Bütün köy yollarının parkelerini, asfaltlarını her sene gücümüzün yettiği ölçüde yapıyoruz. Bu sene aşağı yukarı Büyükşehir bize 30 bin metrekare civarında parke yaptı. 10 bin metrekaresini de biz tamamladık. Yani toplam 40 bin metre kare civarında parke yapılmış oldu.

Arazi yollarımızdan asfalt yaptığımız yerler var. Vatandaşımızın aşağı yukarı 8-9 ayı arazide geçer. Halkımızın yüzde doksanı çiftçilikle uğraşıyor. Yani bizim arazi yollarımız mahallelerin trafiğinden daha yoğun. Araba ile, traktör ile, yürüyerek geliyorlar. Onları ve bahçeleri tozdan kurtarmak için arazi yollarını da asfaltlıyoruz.



Turizm için çok avantajlıyız

Henüz tam olarak değerlendiremesek de turizm bölgesiyiz. Soğanlı, Güzelöz, Keşlik, Erdemli gibi Kapadokya kapsamında yer turistik mahallelere sahibiz. Soğanlı’da 4 km uzunluğunda Avlağa Kanyonu ile 2 km uzunluğundaki Başköy İvriz Vadimiz büyük ilgi topluyor. Hepsi de çok güzel, muhteşem, tarihi eserlerle dolu yerler…

Meşhur Sultansazlığı arazisinin de yüzde 70’i bize ait. Üstelik Kayseri, Nevşehir ve Niğde’ye sadece 60 km mesafedeyiz. Yani 3 şehrin de tam ortasındayız. Bütün bunlar turizm için artılarımız.

Ayrıca geleneksel Kayısı Festivalimiz var. Malum geçen yıl sel felaketi yaşadık. Kubat gelecekti, iptal ettik. İnşallah bu sene yaparız.

Erdemli gerçekten tarihi ve turistik bir bölge. Orada Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte bir proje hazırladık. Soğanlı ve İvriz Vadisi ile ilgili de Kültür Turizm Bakanlığımızla ortak projeler yapıyoruz.



Yüksekokulumuz hazır!

Yüksekokulla ilgili çalışmalarımızı bitirdik. Yüksekokul binamızın yapımını gerçekleştiren Saray Halı’ya teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, Özkoyuncu Madencilik yurdunu yaptı. Rektörlüğe müracaat ettik. Rektör beyle görüştük. Heyet olarak gelip inceleyecekler. Şu anda hazır vaziyette. Yüksekokul programları, hangi bölümlerin olacağı ile ilgili çalışmalar başlattık.

Ayrıca 120 yatılı öğrenci kapasiteli Fen Lisesi’ni açtık. Oldukça kaliteli eğitim veriyor.

Okullarımızda ihtiyaç sahibi çocuklarımıza kırtasiye yardımları yaptık. KOSGEB vasıtasıyla kurslar açtık. Bu sayede bazı hemşehrilerimiz işletme sahibi oldular.



Kadın ve Gençlik Merkezimiz açıldı

Büyükşehir Belediyemiz gerçekten insanımızın ihtiyacı olan güzel bir Kadın ve Gençlik Merkezi yaptı. İçerisinde düğün salonları, fitness salonları, dershanelikler, her türlü imkanlar var. Bu sayede düğün salonu ihtiyacımız da karşılanmış oldu. Sayın Başkanımız Mustafa Çelik beye bu destekleri için çok teşekkür ediyorum.





Stadımızı yeniledik

Yeşilhisar Belediyespor Kulübümüz 5 dalda sportif faaliyet yürütüyor. Güreş, basketbol, futbol, tekvando ve satranç. Stadımızı yeniledik. Sahayı tamamen çimlendirdik. Soyunma odaları falan yaptık. Çok güzel bir şey oldu. Yaz Spor Okullarında her yıl ortalama 300 gencimize hizmet verdik.



Yeni katılan mahallelerimizin bir kısmında halı saha çalışmalarımız var. Musahacılı'da , Kovalı'da , Kayadibi'nde, Güzelöz'de ve Çadırkaya'da halı sahalar yaptık. Bu yıl 5 halı saha daha yaptıracağız.



Yerel ürünlerimizi pazarlayacağız

Yol kenarlarına 13 dükkan ve bir lokantadan oluşan yerel ürünler satış noktası kurduk. Çevre düzenleme ihalesini de yaptık. İnşallah baharda hizmete açacağız. Çünkü bölgemizde çevreyoldan günde ortalama 7 bin araç geçiyor. Kendi ürünlerimizin alım satımına yönelik güzel bir tesis oldu.



Taziye evleri yapıyoruz

Kayadibi ve Kavak mahallerimizde taziye evleri yaptık. 3 taziye evi daha yapacağız. Bunlarla ilgili çalışmalarımız, projelerimiz bitti. İnşallah bu yıl tamamlamayı düşünüyoruz.



Araç parkımızı yeniledik

Sıfır greyder, kepçe ve binek araçları alarak araç ve makine parkımızı yeniledik.



Sosyal projelerimiz beğeniliyor

Sosyal projelerimiz var. Doğum yapan ailelerimize doğum seti götürüyoruz. Örgü ören kadınlarımıza ipler verdik. Sağolsun onlar ihtiyacı olan çocuklara yelek, papak, ceket ve bir takım ürünler ördüler. Bine yakın ürün çıktı ortaya. Yani yünü bizden, örmesi hanımlardan…



İki yeni park yaptırdık

Park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarımız devam ediyor. Zaten bunlar rutin yapmamız gereken çalışmalar. Yavuz Selim ve Köşk Park isimli iki büyük park yaptırdık. Biri 17 bin, diğeri 19 bin metrekare. İnsanlarımız özellikle yaz aylarında günlerinin çoğunu buralarda geçiriyor. Pikniklerini yapıyor, yemeklerini yiyorlar. Bu iki yeni parkımız ilçemizde sosyal hayatı canlandırdı. Buralarda fırınlar ve kafeteryalar hizmete açıldı.



Yeni Sanayi Sitesi kuruyoruz

Kayseri-Niğde yolu üzerinde bulunan ilçemizden günde ortalama 7 bin araç geçiyor. Buna rağmen küçük Sanayi Sitemiz çok yetersiz. Bu yüzden TOKİ’nin karşısında, Niğde yolu üzerinde yeni bir Sanayi Sitesi kuruyoruz. Bulduğumuz mera arazisi üzerinde Milli Emlak’la görüşmelerimizi son aşamaya getirdik. 200 dükkan ve depodan oluşacak bir proje.



Kentsel dönüşüm başlıyor!

130 bin metrekare alanda başlatacağız. Pilot bölgemizde 109 parsel ve 65 aile var. Bu yıl ihaleye çıkacağız. Büyükşehirden yetkimizi aldık. 228 dairelik projeleri hazırladık. Hemşehrilerimizle görüştük. Bire bir onlarla protokol yapmak safhasına getirdik. İnşallah bu haziranda ihale aşamasına getireceğiz.



Kalibrasyon ve Kurutma Tesisi

İl genel meclisi üyeliğimiz döneminde kurutma tesisi projemiz vardı. Onları aktif hale getiriyoruz.





ÖZGEÇMİŞİ

01.06.1955 tarihinde Yeşilhisar’da doğan Abdulkadir Akdeniz, ilk ve orta öğrenimini Yeşilhisar’da tamamladı. Lise öğrenimini Kayseri lisesinde bitirdikten sonra Ankara Mimarlık Mühendislik Akademisi Makine Bölümünü kazandı. Lisans öğrenimini yaparken BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü, TOBB, TPAO ve özel sektörde çalıştı. 1980 yılında evlilik sebebi ile Kayseri Y.S.E Bölge Müdürlüğü’nde işe başladı. Sırasıyla Atölye Şube Müdürlüğü, İşletme Şube Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Bölge Müdür Yardımcılığı ve Köy Hizmetleri Bölge Müdür Vekilliği yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Belediye Başkan adayı olmak üzere görevinden istifa etti.28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %53.93 ile belediye başkanı seçilen Abdulkadir Akdeniz,2009’a kadar görev yaptı.



29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kayseri İl Genel Meclis Üyeliği’ne seçilerek 5 yıl boyunca İl Genel Meclisinde hizmet verdi. Amatör Spor Kulübü Yöneticiliği, Vakıf Başkanlığı, Dernek Yöneticiliği ve Dernek Başkanlığı yaptı. Orta düzeyde Almanca bilmektedir.



30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Akdeniz evli ve 4 çocuk babasıdır.





