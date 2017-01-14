Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan Tümtürk'e mektup Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının failine ilişkin yaptığı "Terörist muhtemelen bir Uygur" açıklamasını eleştiren Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk'e mektup gönderdi.

Kaynak, mektubunda, Uygur Türkleri ile tarih boyunca kader birliği yaptıklarını, derdiyle dertlenip sevinciyle sevindikleri, öz kardeş olarak gördüklerini belirterek, kardeşler arasında bazen yanlış anlaşılmaların olabileceğini söyledi.



Aslolanın diyalog kanallarını açık tutmak ve bu yanlış anlamaları minimuma indirmek olduğunu ifade eden Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın Türk olması nasıl 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını zan altında bırakmıyorsa hiç şüphesiz eli kanlı bir katilin Uygur ya da Özbek kökenli olması da milyonlarca Uygur ve Özbek kardeşimizi zan altında bırakmaz.

Ben canlı yayında, Hükümetin bir yetkilisi olarak o an elimizde bulunan bilgileri kamuoyuyla paylaştım. 'Muhtemelen' kelimesiyle de bu konuda henüz bir kesinlik olmadığını vurgulamış oldum. Uygur kardeşlerimizi suçlamak, hiçbir hükümet yetkilisi gibi benim de aklımın ucundan dahi geçmez. Hal böyle iken, şahsımı Doğu Türkistanlılar ve Uygur Türklerinden özür dilemeye davet etmenize bir anlam veremiyorum."



Kaynak, 1989-1999 yılları arasındaki Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcılığı görevi süresince, makam masasının hemen arkasında Doğu Türkistan bayrağının bulunduğunu ve "Doğu Türkistan" denildiğinde "gönül telinin titrediği"ni ifade etti.

TBMM'de devam eden anayasa değişikliği görüşmeleri nedeniyle oluşan yoğunluğun ardından Tümtürk ve kongre üyelerini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade eden Kaynak, mektubun sonunda Türkiye'de yaşayan 10 bin Uygur Türk ve Doğu Türkistanlıya selam ve saygılarını iletti.



Kaynak, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, program sunucusunun İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının failine ilişkin sorusu üzerine, "Güvenlik güçlerimiz teröristin kimliğini belirledi. Terörist muhtemelen bir Uygur." ifadesini kullanmıştı.



Tümtürk de Kaynak'ın bu sözleri üzerine çeşitli basın yayın organlarına yaptığı açıklamada, "Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın elinde belge olmadan, soydaşlarımızı ve diasporamızı sorumsuz açıklamasıyla zan altında bırakmasından dolayı üzgün ve kırgınız. Kendisini, uluslararası alanda Doğu Türkistanlılardan, Uygur Türklerinden özür dilemeye ve bu açıklamasını düzeltmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.



AA

