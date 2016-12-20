Başkan Yıldız Ak Parti’den istifa etti Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, üyesi olduğu AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Yıldız, belediyede çalışan bir çiftin ev ve arabasının kurşunlanması ile gündeme gelmiş, bunun üzerine AK Parti İl Başkanlığı tarafından Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirilmişti.

Partisinden istifasını ‘Görülen lüzum üzerine’ diyerek açıklayan Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız “Beni bu makama halkım getirdi. A partisi, B partisi benim hizmetlerime engel olamaz. Ben yine de görevimin başındayım. Sadece partimin daha fazla yıpranmaması ve yıpratılmaması için partimden görülen lüzum üzerine istifa ediyorum” dedi.

Kurşunlanma olayı

Yıldırım Mahallesi Akarca mevkisinde, Sarıoğlan Belediyesi Yazı işleri Müdürü Hikmet Gökkurt ile eşi Emlak İşleri Müdürü Adnan Gökkurt'a ait eve, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açılmıştı.

Evin kapısına ve camlarına kurşun isabet eden saldırının ardından jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Gökkurt çiftinin, Bakarcak Mahallesi'ndeki evleri ile otomobillerine de çiftin evde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açılmış, yaralanan olmamıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, olayla bir ilgisi olmadığını açıklamıştı.

Yıldız için partiden ihraç istemi

Yaşanan bu gelişmeler üzerine AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Sarıoğlan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirmişti.



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