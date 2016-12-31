“Birlik olduğumuz sürece boyun eğmeyiz” Türk Mühendis, Mimarlar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu çatısı altında Kayseri'deki meslek odalarının başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette yaşadığımız terör olaylarına değinildi ve birlik beraberlik vurgusu yapıldı. Başkan Çelik, "Birlik beraberliğimiz sürdüğü müddetçe yedi düvele boyun eğmeyiz" dedi.

Türk Mühendis, Mimarlar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu adına konuşan Makine Mühendisler Odası Şube Başkanı Ersin Fener, şehrimizde yaşanan hain terör saldırısı sonrasında meslek odalarının bir araya geldiğini belirterek, "Bu dönemde Türk Milleti'nin tüm unsurlarıyla birlik beraberliğini sergilemesi gerekiyordu. Bir arada Belediyemizi, Emniyet Müdürlüğünü, Garnizon Komutanlığı ve siyasi partilerimizi ziyaret ederek dayanışmamızı göstermemiz gerektiğini düşündük. Sizlere de taziyelerimizi iletiyoruz. Bu süreçte Türk Milleti'nin tüm değerleriyle birlik beraberlik içinde olduğunu gösteriyoruz. Türk Milleti'ne ve hemşehrilerimize baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de aynı zamanda bir mühendis olarak aynı duyguları paylaştığını belirtti. Zor bir süreçten geçtiğimizi dile getiren Başkan Çelik, "Zor günler yaşıyoruz; ama konu vatan, millet, bayrak olunca bir araya gelmemiz bizim en büyük gücümüz. Bu gücün karşısında kimsenin duramayacağını da gösterdik. Bizden 15 Temmuz'un hıncını almaya çalışıyorlar; ama alamayacaklar. İsterlerse yedi düvel bir araya gelsin bize boyun eğdiremeyecekler. Herkesin ideolojik görüşü, dünya görüşü farklı olabilir; ancak biz bir araya gelmesini bilen bir milletiz" diye konuştu.

Şehrimizdeki hain terör saldırısı sonrası gösterilen duyarlılık için de Kayseri halkına teşekkür eden Başkan Çelik, "Şehirdeki tüm hemşehrilerime, otellere, işletmelere teşekkür ediyorum. Olayın hemen ardından bugüne kadar şehir adeta seferberlik ilan etti. Gerek şehit yakınları gerekse yaralılar ve ailelerine aile şefkati gösterildi. Biz bazı otellerle görüşüp Büyükşehir Belediyesi olarak hesabı ödeyeceğiz, gelen tüm asker yakınlarını ağırlayalım dedik. Ancak oteller fatura kesmeyeceklerini belirttiler ve kendileri misafir ettiler. İşletme sahipleri ve tüm hemşehrilerime gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum" dedi.

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