Devletimizin yanındayız Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’ya başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, “Geçtiğimiz hafta sonu Kayserimizde kahpece gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu Kayseri Valimiz Sayın Süleyman Kamçı Beyefendi’ye başsağlığı ziyaretinde bulunduk. Ziyaretimiz esnasında Sayın Valimize ülkücülerin; provokasyon ve tahriklere kapılmadan gereken her türlü desteği devletimize sağladığını ve bundan sonra da sağlayacağını ifade ettik.” dedi.

Kentte gerçekleşen terör saldırısının ardından kimsenin tahriklere kapılmaması gerektiğini belirten Baki Ersoy, “Kıymetli ülküdaşlarım ve aziz Türk Milleti bilmelidir ki her terör saldırısı sonrası canımızdan can, kanımızdan kan gitmektedir. Buna rağmen korumamız gereken bir vatan ve bir istikbalimiz var. Daima ümitvâr olmalı, korku ve endişeye kapılmamalıyız. Bununla birlikte ülkücü hareket olarak ne kadar haklı olsak da, ne kadar dayanılmaz saldırılara maruz kalsak da, sağduyumuzu asla kaybetmeyeceğimizin de iyi bilinmesini isterim. Ülkücü hareket, daima teşkilatlarının emriyle hareket edip, oraya buraya savrulmayacaktır. Durumdan kendine pay çıkarıp, haddini bilmeden nemalanmak isteyen gafiller de Türk-Kürt arasına nifak sokmanın hiçbir şerefsizin ulaşamayacağı kör bir gaye olduğunu iyi bilmelidir. Milletimiz üzülmesin, hüzünlenmesin, kaygı ve korku taşımasın, karamsarlığa düşmesin. Bu vesileyle bir kez daha şehrimizdeki terör saldırısında şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerinde bulundu.

