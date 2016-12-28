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Elitaş HDP’ye ince ince giydiriyor...

AK Partili Elitaş: Terör örgütünü destekleyen ne milletvekili olur ne insan sayılabilir.

Elitaş HDP’ye ince ince giydiriyor...

Meclis  unda  ile  arasında 'terör' tartışması yaşandı. Komisyonda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili , HDP'lilerin tutuklu milletvekillerini gündeme getirdiğini belirterek, "Hiçbir milletvekili, milletvekili olduğu sürece kelepçelenmemeli. Beleştepe'de 44, Kayseri'de 14 yiğidimizi şehit ettiler, ailelerin ocaklarına ateş düşürdüler. Eğer bu terör örgütünü destekleyen varsa ne milletvekili olabilir ne insan sayılabilir. Teröristlerin temsilcileri kelepçelenebilir" dedi.

Kaynak:Takvim

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