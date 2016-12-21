Karamollaoğlu’ndan taziye ziyaretleri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan askerleri tedavi gördükleri Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Karamollaoğlu Valiliği de giderek taziyede bulundu.

Karamollaoğlu'nu hastaneye gelişinde Başhekim Doç. Dr. İbrahim Özcan karşıladı. Acil servis girişinde vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Karamollaoğlu, daha sonra servislerde tedavileri süren yaralı askerleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Valilik ziyareti

Karamollaoğlu, kentte yaşanan terör saldırısı dolasıyla da Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Burada bir konuşma yapan Temel Karamollaoğlu, terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi.

Tüm Kayseri halkına başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, önceki gün hastanede yaralıları ziyaret ettiklerini, sağlık personelinin de bu kapsamda elinden geleni yaptığını gözlemlediklerini aktardı.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu günlerden geçtiğine dikkati çekerek, "Bu badireleri en kısa sürede atlatırız inşallah. Rusya Büyükelçisi'nin vurulması olayı da yaşadıklarımızın üzerine tuz biber oldu. Rusya'dan gelen açıklamalar tabi bizi mutlu etti. Böyle provokasyonlara devlet seviyesinde fırsat verilmemesi önemli." diye konuştu.

Vali Kamçı ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi gören yaralı sayısının 34 olduğunu, 21 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Kayseri'nin büyük bir birliktelik içinde olduğunu vurgulayan Kamçı, "Kayseri birlik ve beraberlik içinde. Şehitlerimizin ve yaralılarımızın yakınlarını konaklatmak için oteller kapattık. Ancak buna rağmen vatandaşlarımız, yaralı yakınlarını misafir etmek istiyor, oteller barındırmak için ilan veriyor, fabrikalarımız yemek veriyor. İnanılmaz bir birliktelik var. Allah bu birlikteliğimizi bozmasın. Onlar bizim, Kayseri'nin yakınları." ifadelerini kullandı.

Kamçı, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine de değinerek, "Saldırının tek amacı iyi giden Türkiye-Rusya ilişkilerin bozmak. Bozulursa kimin işine yarar, vatan hainlerinin işine yarayacak. Yoksa Rus Büyükelçisi'nin öldürülmesinin kime ne faydası var." dedi.

AA

