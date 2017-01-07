Keskin’den “kul hakkı” isyanı CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Kayseri belediyelerinde yapıldığını iddia ettiği haksızlıklara karşı isyan etti.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin, yazılı bir açıklama yaparak Büyükşehir Belediyesi ve Akkışla belediyelerinde haksız uygulamalar olduğunu iddia etti.

Haksızlık karşısında susan…

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” hadisini felsefe haline getiren insanlarız, hiçbir haksızlık karşısında susmamız mümkün değildir diyen Keskin, “Maalesef Kayseri Belediyelerinde ilginç uygulamalara tanık oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nde ve Akkışla Belediyesi’nde keyfi uygulamalar yapılmaktadır. İnsanlar düşüncelerinden dolayı hak etmedikleri durumlara maruz kalıyor ve mağdur ediliyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde itfaiyede çalışan bir eleman siyasi düşüncesinden dolayı hedef alınıyor ve işine son verilmek için fırsat bekleniyor. 15 Temmuz fırsatçılığı ile bu personel hemen FETÖ’cü listesine ekleniyor ve açığa alınıyor. Fakat FETÖ’cü yaftasını tutturamıyorlar. FETÖ’cü yaftasını tutturamayınca ellerinde bir belge ve kanıt olmadan Belediye kendisine başsavcılık görevi yükleyerek Cumhurbaşkanı’na hakaretten personelin açığa alınma süreci devam ettiriliyor. Sayın Başkan Mustafa Çelik’e sorarım belediye ne zamandan beri başsavcılık görevi üstleniyor? Eğer bir hakaret varsa bu adliyenin görevidir. Bir belge ve kanıt olmadan sadece kişinin ikili ilişkilerine bakılarak belediye üzerindeki etkisiyle bir insanın 5 aya yakındır mağdur edilmesi kul hakkı değil midir? Vicdanınız sızlamayacak mı? Size şehir emanet ediliyor siz ise mahiyetinizde ki kişilerin mağduriyetini bildiğiniz halde 5 aya yakın bir süreçtir sessiz kalıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Yazılı ifadesinde Kayseri’de yaşanan bir başka örneğe yer veren Keskin şunları söyledi:

“Akkışla Belediyesi’nde yapılan uygulamaya verilebilir. Belediye Başkanı kendisini sosyal medyada eleştirdi diye pazarcılık yaparak geçinen bir şahsı tehditle Akkışla Pazarına girişini yasaklayabiliyor. Dikkatinizi çekerim hakaret değil sadece eleştiri ve bu eleştiride başkasının şahsına değil! Artık o kadar ileri gidiyorlar ki, ekmeğini kar-kış demeden, ilçe ilçe gezerek pazarcılıkla yaparak kazanmaya çalışan bir kişiyi ekmeğinden etmeye çalışıyorlar. Sayın başkan bu kul hakkı değil mi, vicdanınız sızlamıyor mu? Bir an önce gerek Büyükşehir Belediye Başkanı, gerekse Akkışla Belediye Başkanı bu keyfi uygulamalardan vazgeçmeli ve insanların mağduriyetlerine çözüm bulmalıdırlar.”

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