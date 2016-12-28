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Kuraklık duasına da Suriyelileri götürsünler

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "15 Temmuz'da başarılı olamamalarının sebebi Suriyeli kardeşlerimizin duasıdır" şeklinde yapılan açıklamaya cevap verdi.

Kuraklık duasına da Suriyelileri götürsünler
Dedeoğlu'nun açıklamasına alaycı bir üslupla karşılık veren Keskin,
"Sayın Sami Dedeoğlu'nu, bazı çevrelerce dil sürçmesi olarak nitelendirilmeye çalıştıkları talihsiz açıklamasından ve bir milletin aklı ile ısrarla dalga geçmesinden dolayı kınıyorum. Artık aklımızla dalga geçmeyin. Madem Suriyelilerin duaları bu kadar etkili ve kesin sonuç veriyor, söyleyin bir zahmet dualarını kendi ülkeleri içinde etsinler de bu duruma düşmesinler.
Madem nefesleri bu kadar kuvvetli ve etkili, zahmet olmazsa bir istirhamımız olacak! Sayın Dedeoğlu aracılığına devam edip,  bir zahmet terörü ve işsizliği bitirmek, ekonomiyi olumlu bir hale getirmek adına dua etmelerini misafirimiz Suriyeli kardeşlere iletsin. Hatta mümkünse bu diyalogu koparmasın da yazın kuraklık duasına da Suriyelileri götürsünler." ifadelerini kullandı. 
Kurumsal Haber
 
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