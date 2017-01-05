MHP’de ilçe kongreleri sürüyor MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, 12. Olağan Kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı. İl Başkanı Baki Ersoy ise partilerinin yapılacak ilk seçimde ciddi bir patlama yapacağını iddia etti.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde Kocasinan ile başlayan kongre süreci Hacılar, Develi, Talas ve Sarıoğlan’ın ardından Melikgazi ilçesi ile devam edecek.

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, parti binasında düzenlediği basın toplantısında 8 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek olan kongre öncesinde adaylığını kamuoyu ile paylaştı.

Toplantıya İl Başkanı Baki Ersoy, MHP 26. Dönem Kayseri milletvekili Hasan Ali Kilci, Kadın Kolları Başkanı Serap Şule Kalın ile çok sayıda partili katıldı.

MHP güçlenerek yoluna devam edecek

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy partilerinin yapılacak ilk seçimde ciddi bir patlama yapacağını iddia etti.

MHP’nin yoluna güçlenerek devam edeceğini belirten Başkan Ersoy, “Bilindiği üzere 5 ilçemizin kongresini yaptık. İlçe kongrelerimizde bir şeyleri gördük. Ciddi anlamda Milliyetçi Hareket Partisi’ne bir talep var. Üye olmak isteyenler, MHP kadrolarında yer almak isteyenler buraya gelerek başvuruyorlar. Özellikle 15 temmuzdan sonra liderimizin ortaya koyduğu tavırla ve son dönemde yaşananlardan sonra ülkede beka probleminin ortaya çıkmasıyla MHP’ye çok ciddi bir talep var. Allah’ın izniyle partimiz ilk seçimlerde çok ciddi bir patlama yapacaktır. Ciddi bir başarıya imza atacaktır. Bunu herkes görecek. Zaten Kayseri’de bu potansiyel mevcut.” şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe kongresinde yeniden başkanlığa aday olan Ertuğrul Yücebaş’a başarılar dileyen Baki Ersoy, “Yeniden aday olması sevindirici. Çünkü liyakat ve sadakat sahibi ülkücülerin teşkilatlara sahip çıkması gerekiyor. 1 Kasım seçiminden sonra yaşadığımız süreçte 4 ilçe başkanımızın içerisinde dik duran bir kişide Ertuğrul Yücebaş’tı. Bu anlamda bu makamları hak eden ülkücüler olduklarını düşünüyorum. Bu zamana kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı gerek kendisine gerekse yönetim ve kadın kolları üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi.

Yücebaş yeniden aday

MHP Melikgazi İlçe Başkan adayı Ertuğrul Yücebaş ise konuşmasında "Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hızla belirsizliklere götürüldüğünü savunarak; “Vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünün tehlikede olduğu, devlet mekanizmasının ve adalet sisteminin kamu vicdanında ağır yaralar aldığı bir süreci yaşıyoruz. Millet iradesine ipotek konmaya çalışıldığı, birliğin ve beraberliğin zedelendiği, bölücü ve hainlerin peşrev çektiği bir yılı geride bıraktık. Türk’ün kanıyla ve canıyla kurduğu vatanımız üç cephede hainlerle, bölücülerle ve kalkışmacılarla mücadele ediyor. Dünyada başka bir ülke yoktur ki, üç cephede üç ayrı terör örgütü, onun uzantıları ve destekçileri ile mücadele etsin. Türkiye karanlık bir tüneldedir ve acilen bu karanlık tünelden çıkacak adımlar atılmalıdır.” dedi.

MHP Melikgazi İlçe teşkilatının kongresi 8 Ocak Pazar günü 10.00’da Tuana Restaurant’ta gerçekleştirilecek.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ









