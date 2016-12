Terörün tahrip ettiği yerler yeniden inşa edilecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, terörün tahrip ettiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarının son durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Terör nedeniyle bölgede 30 binin üzerinde konutun tahrip edildiğini anımsatan Özhaseki, "Her bir evi adeta çatışma alanına çevirdiler. Sonra da terk ederken evlerin içerisine bomba düzenekleri koyarak bu evleri patlattılar. Bütün bunların yıkımları, taşınması epey zaman aldı." dedi.

Özhaseki, Nusaybin'de 2 mahallenin tuzaklanmış olabilecek bombalar nedeniyle halen inşa çalışmalarına açılamadığını belirtti.

Terörden etkilenen bölgelerin altyapısıyla ilgili, su, kanal, arıtma tesisleri gibi çalışmalara başladıklarını aktaran Özhaseki, imar planlarına uygun şekilde konutlar inşa ettiklerini dile getirdi.

Bakan Özhaseki, birçok yerde konut inşaatlarının başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnşaatlar devam ediyor ve bir kısım yerlerde de evleri teslim edecek duruma gelmek üzereyiz. Mesela Sur içerisinde değil ama Silopi'de, İdil'de 3-4 ay içerisinde vatandaşın evlerini verebilecek duruma gelebiliriz. Cizre'de inşaatlarımız devam ediyor, Nusaybin ve Yüksekova'da yeni yeni ihaleler yapılıyor, alanları yeni belirledik orada da en geç bir sene içerisinde evi yıkılan vatandaşların evlerini verebilecek duruma geliyoruz. Çok hızlı hareket ediyoruz, şükürler olsun."

Bazı ilçelerde de evleri teslim edecek duruma gelmek üzere olduklarına işaret eden Özhaseki, "Mesela Diyarbakır'da Üçkuyular ve Çölgüzel Mevkisinde eğer bir vatandaş şurda evim yıkıldı diyorsa bir iki ay içerisinde evini verebilecek duruma geldik. 2 artı 1, 3 artı1, 4 artı 1 o kadar çok ev yaptık ki onların evlerini çok rahat teslim edebiliriz bir iki ay içerisinde." açıklamasında bulundu.

Geleneksel Diyarbakır evlerinin inşaatı başlıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi veren Özhaseki, Sur'un Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde yer aldığına dikkati çekti.

Bakan Özhaseki, Sur'da bin 200'ün üzerinde tescilli eser olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eserlerin her birinin korunması icap ediyor. Şimdi o eserlerden teröristlerin yakıp yıktıkları, içerisini talan ettikleri bütün camiler, kiliseler, hanlar, hamamlar hepsi restore ediliyor. İnşaatlar başladı, birkaç ay içerisinde bütün tarihi eserler yapılır orada. Ayrıca altyapı, su, kanal gibi hizmetlere başladık. Çünkü onlar da tahrip olmuş vaziyetteydi. Sonra Sur içerisinde bir yol var onu tamamlamaya çalışıyoruz. Özellikle geleneksel Diyarbakır evlerini yeniden ihya edecek projeler bitti, bir kısmının temelini de sene başından sonra atacağız. Zannedersem yılın ikinci haftası içerisinde yüzlerce Diyarbakır evinin, taş kaplama, ahşap taş karışımı bildiğimiz o avlulu Diyarbakır evlerinin inşaatına başlıyoruz. Bütün bunların projelerini de bitirdik."

"Sokak Sağlıklaştırma Projelerini Bir Yıl İçerisinde Bitiririz"

Bakan Özhaseki, Hazreti Süleyman Camisi çevresindeki 110 dönümlük alanda rekreasyon ve yeşil alan düzenlemesine başlayacaklarına belirterek, "Vatandaşların gelip oradaki kabirleri ziyaretini, ibadetini yapabilecekleri mükemmel bir ortama kavuşturuyoruz. Sonra yıllardan beri konuşulur ama yapılmaz Dicle Vadisi Projesi var. 320 dönümlük bir arazi üzerinde, orada yeşil alan, kafeler, restoranlar, içerisinde ibadet yerleri, yürüyüş yerleri, kamelyalar... Bunlara başlıyoruz. Sur'un her bir tarafında işe başladık." bilgisini paylaştı.

Sur'da Gazi ve Melik Ahmet caddelerini de baştan sona yenileyeceklerini ve "sokak sağlıklaştırma" yapacaklarını anlatan Özhaseki, caddede bulunan dükkanları ahşap ve bir takım taş kaplamalarla şık bir hale getireceklerini bildirdi.

Mehmet Özhaseki, "Sokak sağlıklaştırma projelerini bir sene içerisinde bitiririz, seneye bile kalmaz. Bütün dükkanları elden geçirmiş oluruz. Hasarlı olan evlerin yerine zararlarını karşılayacağımız evleri zaten şimdiden vermeye başlıyoruz, orada da bir sorun yok. Hazreti Süleyman Camii ve çevresindeki rekreasyon alanının da birkaç ay içerisinde işleri bitmiş olur ancak Sur'un mükemmel hale gelmesi, içerisindeki geleneksel Diyarbakır evlerinin yapılmasına bağlı. Bu evlerin yapımı biraz zaman alacak. Buna biraz zaman vermek gerekebilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ev bedelinin yüzde 12'si de eşya bedeli

Sur içerisinde vatandaşlara hasarlarının giderilmesi noktasında değişik alternatifler sunduklarını aktaran Özhaseki, "Yani bir vatandaşın evi yıkılmışsa ona, 'Sana yıkım bedelini verelim, istersen plana uygun olarak git Diyarbakır evlerini kendin yaptır.' diyoruz. Yok 'Ben bununla uğraşamam, projeler, çizimler, kuruldan geçme, sonra inşaatlarla kim uğraşacak ben yapamam.' diyorsan paranı verelim. Yok, 'Para da istemem bana dışarıdan ev ver.' diyorsan, TOKİ marifetiyle yapmış olduğumuz evlerden teslim edelim.' diye vatandaşlara orada teklifte bulunuyoruz. Ayrıca bütün evlerin içerisinde eşyaların da birçoğu gittiği için, evin bedelinin yüzde 12'sini de eşya bedeli olarak ödüyoruz." şeklinde konuştu.

Özhaseki, Sur'un tamamında bir çatışma yaşanmadığını anımsatarak, "Bir yarısında yaşandı. O yarısında da yıkılan evler belli, orada birkaç bin tane geleneksel Diyarbakır evi yapılacak." dedi.

Hala kara propaganda peşindeler

Bölgelerde vatandaşla uzlaşı sağlanması amacıyla açılan irtibat ofisleriyle ilgili de bilgi veren Bakan Özhaseki, "Vatandaşı kendi haline bıraktığınızda bizim yaptığımız evlere ve ortamlara çıkabilmek için can atıyorlar adeta. Fakat terör örgütü orada hala kara bir propaganda peşinde. Çoğundan vekalet alıyor, davalar açmaya çalışıyor, yaptığımız işleri durdurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Örgütün sözcüsü avukatların, vatandaşlara 'Sakın razı olmayın, anlaşmayın, paranızı isteyin' diyerek, paralarının yüzde 25-30'u üzerinden anlaşma yaptığını dile getiren Özhaseki, bu yüzden ısrarla para vermediklerini, daha zor bir yolu tercih ederek, vatandaşları planları yapılmış, site içerisindeki evlere taşıyarak, daha medeni bir ortama kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Özhaseki, devletin bir yandan terörle mücadele ederken, bölgede yaşayan vatandaşların zararını, hasarını giderecek, yaraları saracak merhametini, şefkat yüzünü gösterdiğini, bunun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti.

