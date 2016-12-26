Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Hafta sonu tatilinde Erciyes'i tercih edenler, Tekir, Hacılar ve Hisarcık Kapı pistlerinde kayak yapmanın heyecanını yaşadı.
Pistlerin tamamının açık olduğu Erciyes'e, Kayseri'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin'den çok sayıda kayaksever geldi.
Gruplar halinde Erciyes'e gelenler, kayak ve snowboard yapmanın heyecanını yaşadı. Bazı ziyaretçiler ise teleferiğe binip piknik yapmayı tercih etti.