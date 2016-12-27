AGÜ Sümer Kampüsü Ulusal Mimarlık ödülü

Türkiye’den 13, dünya’dan 365 yapının aday gösterildiği projeler arasında, Ofis MPU ve EAA firması tarafından yapılan ‘’AGÜ Eğitim ve İdare Yapısı’’nın bu ödüle aday gösterilmesini değerlendiren Ofis MPU yetkilisi Mimar İsmail Ruhlukürkçü , “Bu projenin Kayseri kamuoyunun devamlı olarak dile getirdiği nitelikli yapı eksikliği sorununa çözüm arayışı adına katkı olacağını düşünüyoruz. İlk defa ‘’Ulusal Mimarlık Ödülü’’nü Kayseri’ye getirmiş olmamızın, ilk defa’’ Mies van der ROHE’ ödülüne Kayseri’den bir yapıyla aday gösterilmiş olmamızın haklı gururunu yaşıyor ve Kayserimizde bulunan bir yapının bu vesileyle dünya mimarlık kamuoyunda Kayseri adının hem yapı hem de Anadolu mimarlığı adına önemli kazanımlara yol açacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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