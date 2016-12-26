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Akdeniz’in limonu Kapadokya’da lezzetleniyor

Akdeniz bölgesinde yetiştirilen 115 bin ton limon, Kapadokya'daki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında saklanıyor.

Akdeniz’in limonu Kapadokya’da lezzetleniyor
 Yer altına oyularak yapılan, herhangi bir enerjiye gerek duymaksızın faaliyet sürdüren doğal depolar, ortam koşulları sayesinde limonun kalın kabuklarının incelip, sulanarak lezzetli hale gelmesini sağlıyor.
Akdeniz yöresinde ağaçlardan toplanarak kasalara konulan limonlar, tır ve kamyonlarla Nevşehir'e getiriliyor. Kayadan oyma depolarda kasa içinde yaklaşık dört ay bekletilen limon, daha sonra yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor.
AA
 
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