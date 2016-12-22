Aksaray Devlet Hastanesi'ne yeni cihazlar Aksaray Devlet Hastanesi'ne yeni EKG ve Defibrilatör cihazları alınarak hizmete girdi.

Aksaray Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Himmet Durgut, Aksaray Devlet Hastanesi'nde kalp damar hastalıkları, kronik kalp, damar yetmezliği gibi kalp rahatsızlıklarının teşhisinde kullanılan EKG ve Defibrilatör cihazlarının yenilendiğini, 17 yeni EKG cihazı, 5 tane de Defibrilatör alındığını ve kurulum işlemlerinin tamamlanıp hizmet vermeye başladığını söyledi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengizhan Kılıçaslan ise, “Aksaray Devlet Hastanesi acil servisler veya polikliniklerinde çekilen EKG’ler şerit kağıt üzerine yazmak yerine, artık bilgisayar ortamında arşivlenip, saklanacak. PACS EKG sisteminde arşivlenen EKG görüntüleri otomasyon ağı üzerinden hastalığın teşhisi ve ilerleyişini takip eden tüm doktorlar tarafından görülebilecek. Örneğin kalp krizi geçiren bir hastanın, acil servise geldiğindeki ilk EKG bilgileri ve bulguları gerektiğinde CD ortamına aktarılarak hastaya, hastane dışına çıkarma kolaylığı da sağlayacak. Eski sistemde çekilen EKG sonuçları hasta tarafından kaybedilmekte, hastalığın teşhisi ve takibinde zorluklar yaşanmaktaydı. Ayrıca kalp krizi geçiren ve kalbi duran hastaların kalplerinin tekrar çalıştırılmasında kullanılmak üzere 3 tanesi acil servise, 2 tanesi yoğun bakımlara olmak üzere toplamda 5 tane Defibrilatör (Elektro Şok) cihazı alındı. 17 yeni PACS EKG ve 5 tane Defibrilatör (elektro şok) cihazının Aksaray Devlet Hastanesi'ne kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

