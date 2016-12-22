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Bahşılı'da öğrencilerden ziyaret

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bahşılı'da öğrencilerden ziyaret
Kırıkkale Üniversitesi Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve ilçedeki özel bir kolej öğrencileri emniyet ve jandarmayı ziyaret ederek taziyelerini iletti.
Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde öğrenciler, emniyet müdür vekili Ertan Soykuvvet’e çiçek hediye etti.
Kayseri ve İstanbul'da yaşanan olaylarda şehit olan polis ve askerler için başsağlığı dileyen öğrenciler terörü kınadılar.
Soykuvvet ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Öğrenciler daha sonra Jandarma Komutanı Ercan Erçayan’ı ziyaret ederek Kayseri'deki terör olayında şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.
AA
 
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