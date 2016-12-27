Başkan Akdeniz Gazi Sarı’yı ziyaret etti Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz beraberindeki Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan yardımcısı ile birlikte Fırat Kalkanı Operasyonunda Gazi olan Yeşilhisarlı Mustafa Sarı’yı ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik, beraberlik, barış ve huzurunu sağlamak için canları pahasına cepheden cepheye koşarak bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimizin her daim yanlarında olduklarını hatırlatan Başkan Akdeniz; “Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında hain saldırı sonucunda 16 askerimiz şehit olmuş, bir çok askerimiz de yaralanarak gazi olmuştu. Gazi askerlerimizden biri olan Hemşehrimiz Mustafa Sarı, TSK’da görev almadan önce Belediyemiz Personeli olarak bizimle birlikte mesai yapıyordu. Gazimiz Gaziantep’te ilk tedavisinin ardından ailesinin yanına gönderildi ve tedavisine İlçe hastanemizde devam ediliyor. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanarak gazi olan askerlerimize de Cenabı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Ülkemiz üzerinde oyun oynamak isteyenler, ülkemizi bölmek parçalamak isteyen hainler böyle kahraman vatan evlatları, böyle kahraman bir millet olduğu sürece asla emellerine ulaşamayacaklar, bu Aziz Milletin sırtını hiçbir zaman yere getirilemeyeceklerdir. İçerideki ve dışarıdaki tüm düşmanlar şunu bilsin ki Çanakkale ruhuna sahip olan bu millet asla sizin hain emellerinize alet olmayacaktır. Yüce Milletimiz, devletimizin ve milletimizin bekası uğruna büyük fedakârlıklar gösteren kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmamış, bundan sonra da unutmayacaktır. Bizler de Belediye olarak, gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınlarına layık oldukları kıymeti veriyor, onların her türlü sorun ve talepleriyle en hassas şekilde ilgileniyoruz. Bundan sonra da bütün imkânlarımızla onların yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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