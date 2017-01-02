Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm konutlarını inceledi

Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen Seyrani kentsel dönüşüm projesinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm konutlarını inceledi
‘Yeni Kocasinan’ için büyük bir dönüşüme imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Seyrani Mahallesi’nde yapımı devam eden konutları inceledi. 
Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve sorumlu birim müdürleri ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çalışanlarla sohbet edip, hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, son teknolojiyle donatılmış örnek dairenin odalarını da tek tek gezdi.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, “Soğuk havaya rağmen hava şartları el verdiğince çalışmalar devam edecek. Hızlı bir şekilde yaparak mahalle sakinlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Onların huzur içerisinde yaşayabilecekleri yuvaların oluşması için gayret gösteriyoruz. İlçe sakinlerimizin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için Kocasinan da daha modern binalar inşa ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde konutlar yükseliyor. ‘Yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurma noktasında olağan gayretlerle çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kazasız belasız bu inşaatlar tamamlanır ve hak sahiplerine teslim edilir. Şimdiden Kocasinan’a hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan da kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında Kocasinan, daha da güzelleşecek ve yenilenecek. Kocasinan, Kayseri’nin yeni yüzü olacak.” diyerek sözlerini noktaladı.
İHA
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140