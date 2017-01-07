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Başkan Gülcüoğlu, personel ile bir araya geldi

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan personel ile bir araya geldi.

Başkan Gülcüoğlu, personel ile bir araya geldi
Başkan Şinasi Gülcüoğlu” Amacımız hem personelimizle kaynaşmak hem de hizmetlerimizin arkasındaki isimsiz kahramanlarla bir araya gelmek. Bizim için önemlisiniz. Sizler, bizim sahada elimiz, kulağımız, dilimiz ve gözümüzsünüz. Bütün sokakları emeğinizle, alın terinizle evinizin içi gibi temizliyorsunuz. Ben hepinizle gurur duyuyorum. Yazın sıcak altında, kışın kar altında özveriyle çalışıyor emeğinizi esirgemiyorsunuz. Sizden tek isteğim güler yüzle samimi bir şekilde verdiğimiz hizmeti her geçen gün bir adım daha ileriye götürecek şekilde gayretli çalışmanız. Sizlere her zaman kapımız açık her zaman yanınızdayız” dedi.
Başkan Gülcüoğlu her geçen gelişen ve büyüyen Bünyan’a en iyi hizmeti vermek için ekip ve ekipmanlarını geliştirmeye yatırımları büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
İHA
 
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