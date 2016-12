Çolakbayrakdar, kış uyarısı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’dan kış mevsiminde olası tehlikelerin önlenmesi için uyarı geldi. Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların olası karbon monoksit zehirlenmelere karşı dikkatli olmaya davet ederken, sürücülere de araçlarında kar lastiği kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz 24 saat durmaksızın çalışıyor. Özellikle gece saatlerinde sabaha karşı oluşabilecek donmalara karşı tuzlama çalışmalarımız durmaksızın devam edecek. Bu arada vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Özellikle araç sürücüleri uyarıları dikkate alıp araçlarına kışlık lastiklerini takmadan yola çıkmasın. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için araçlarına kış lastiklerini takmaları gerekiyor. Bu konuda herkesin hassas davranması ve soğuk hava nedeniyle oluşan buzlu zeminlerde de daha dikkatli olması gerekiyor. Ne kadar önlem alırsak bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca soğuk havaya karşı kış mevsiminde olası karbon monoksit zehirlenmeleri hususunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, “Havaların soğumasıyla, ısınma ihtiyacını karşılamak için soba ve doğalgaz kullanımı artmaktadır. Bu durum gerekli tedbirlerin alınmaması halinde karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Olası baca tıkanmalarına veya alçak basınçlı havalarda karbon monoksit zehirlenme vakalarına karşı basit önlemlerle üzücü olayların önüne rahatlıkla geçilebilir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirlerin almasını ve daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. Hemşehrilerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önce gelir.” ifadelerini kullandı.

