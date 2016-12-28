Develi Protokolü İşitme Engelliler Okulunu Ziyaret Etti Develi protokolü ilçede eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Cemal-Nevzer Erciş İşitme Engelliler Okulu öğretmen ve öğrencileriyle yemekte bir araya geldi.

28 Aralık 2016 Çarşamba 14:10