Erciyes, bölgenin cazibe merkezi olacak Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'e çıkarak hafta sonu tatili için Erciyes'e gelen vatandaşlarla görüştü. Türkiye'nin farklı illerinden Erciyes'e gelenlerin buraya yapılan yatırımın ne denli isabetli olduğunu gösterdiklerini belirten Başkan Çelik, Erciyes'in uluslararası anlamda bölgenin cazibe merkezi olacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes'te incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, Alpler'deki gibi yürüyen halı da denilen çevresi kapalı yürüyen bant sistemini kullanarak pistler bölgesine geçti. Başkan Çelik, yürüyen bant sistemini kullanırken hafta sonu tatili için ailesiyle Erciyes'e gelen bir çocukla sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Erciyes'te pistleri gezerek misafirlerle görüştü. Adana'dan gelen bir kayak sever, Başkan Çelik'i Kayseri'ye yapılan yatırımlar nedeniyle tebrik ederek "Çok güzel bir şehir kurmuşsunuz. Yollarınıza bayıldık. Buradaki şehirciliği çok beğendik. Başarılarınızdan dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

Başkan Mustafa Çelik de "Yazın biz denize girmeye güneye geliyoruz, kışın da biz sizi bekliyoruz" diye konuştu. Başkan Mustafa Çelik, Adana'dan iki otobüsle gelen Everest Dağ Sporları Grubunun üyeleriyle bir süre sohbet etti. Adanalı kayak severler her hafta Erciyes'e geldiklerini belirttiler.

Farklı illerden gelen vatandaşların görüşlerini alan Başkan Mustafa Çelik'e "Böyle bir tesisin Kayseri'ye ve Türkiye'ye kazandırılması nedeniyle teşekkür edildi. Bir kayak hocası Erciyes'e Uludağ'ı bırakıp Bursa'dan gelenler olduğunu da söyledi ve tesislerimizin kıymetini bilmemiz gerektiğini söyledi.

Başkan Mustafa Çelik, Hatay ve Kahramanmaraş'tan gruplarla gelen kayak severlerle de görüştü. Başkan Çelik, gerçek anlamda Türkiye'deki tek kış sporları merkezinin Erciyes olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, tatil için ailesiyle Tanzanya'dan gelen bir çocukla da karşılaştı ve bir süre Tanzanyalı çocukla sohbet etti.

Pistleri gezen ve vatandaşların görüşlerini alan Başkan Mustafa Çelik, daha sonra otopark alanına geçerek dışarıdan gruplar getiren otobüslerin sürücüleriyle sohbet etti.

"Erciyes'e çok doğru bir yatırım yaptık"

Erciyes'teki incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çelik, Kayseri için en önemli yatırımın Erciyes olduğunu söyledi. Yapılan yatırımların ne derecede isabetli olduğunu gördüklerini ifade eden Başkan Çelik, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Ankara gibi illerden turlar halinde misafirler gelerek Erciyes'in tadını çıkarıyorlar. Gösterilen ilgi Erciyes'in Kayseri'ye nasıl bir ekonomik değer katacağını ortaya koyuyor. Yapacağımız yeni yatırımlarla Erciyes'i tüm Türkiye'nin olduğu gibi uluslararası anlamda da bölgenin en önemli kayak ve cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Doğru bir yatırım yapmışız ki, her taraftan insanlar geliyor" dedi.

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