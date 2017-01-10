Gönüllü kuruluşlardan Vali Kamçı’ya ziyaret Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Üyeleri Vali Süleyman Kamçı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ahmet Taş başkanlığındaki Gönüllü Kuruluşlar heyeti Kayseri’de yaşanan terör saldırısı için Vali Kamçı’ya geçmiş olsun dedi. 17 Aralıktaki saldırı ve Suriye El Bab’daki çatışmalarda hayatını kaybeden Şehitler için Başsağlığı dileğinde bulundu.

Gönüllü Kuruluşların geçmişten buyana çalışmalarının da anlatıldığı ziyaret, Vali Sivil toplum buluşmasının belli aralıklarla yapılması temennisiyle sona erdi.

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