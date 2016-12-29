Hacılar’a “temiz” kaymakam Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Hacılar Kaymakamlığına atanan Mustafa Temiz’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Bilindiği gibi eski Kaymakam Yasin Tikdağ FETÖ’den açığa alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Hacılar Kaymakamlığı görevine atanan Mustafa Temiz görevine başladı. Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Özdoğan ile birlikte Kaymakam Mustafa Temiz'e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Mustafa Temiz, Başkan Ekici’nin nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Anadolu’nun güzel ilçelerinden biri olan Hacılar’da görev yapacak olmaktan dolayı mutluluk duydum. Kaymakamlık olarak İlçemizin gelişimine yönelik her türlü işbirliğine hazırız.” dedi.

Ziyarette konuşan Başkan Ekici ise ''Kaymakamımız Mustafa Temiz’e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum. İlçemizi daha güzel yerlere taşıma gayreti içindeyiz. Modern bir Hacılar için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.'' dedi.

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