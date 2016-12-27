Kocasinan’da yeni nesil pazar yerleri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi’nden sonra Mimarsinan Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni nesil pazar yeri projesini yerinde inceledi.

Kocasinan Belediyesi tarafından 8 bin 520 metrekare alana kurulacak olan pazar yeri yaklaşık 6,5 Milyon Türk Lirasına mal olacak ve alışılagelmiş semt pazarlarının çok ötesinde bir görev üstlenecek.

İlçede dönüşüm ve değişimin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaları sık sık kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında birim müdürlerinden detaylı bilgi alırken, işçilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Başkan Çolakbayrakdar, bir mühendis gözüyle demir bağlama ve beton dökmenin inceliklerini de işçilerle paylaştı.

İnceleme sonrası konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi’nde mevcut pazar yerini yenilediklerini ifade ederek, “Türkiye’ye örnek teşkil edecek olan yeni nesil pazar yerimiz 8 bin 520 metrekare alanda yapılıyor. Yeni nesil pazar yerlerimiz bölgenin ivmesini değiştirecek ve daha sağlıklı ortamda yaz-kış demeden mahallenin pazar ihtiyacını karşılayabilecek. Bunun yanı sıra bölgenin sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak. Alışılagelmiş semt pazarlarının çok ötesinde olan bu tesislerde yüzme havuzu, fitness salonu, eğitim tesisleri ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği alanlar hatta bölgenin düğün salonu ihtiyacını karşılayabilecek büyük bir salon da olacak. Yaklaşık 6,5 Milyon Türk Lirasına mal olacak olan bu tesisin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hava şartları el verdiği sürece çalışmalarımız devam edecek ve Pazar yerimiz hızlı bir şekilde hizmete sunulacak. Şimdiden bu tesisimiz Kayseri’mize Kocasinan’ımıza mahallemize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

İHA

