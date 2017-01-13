Melikgazi Belediyesi'nden İlçe Müftülüğü'ne Bina Tahsisi Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak sağlık, eğitim, emniyet ve spor hizmetlerine olduğu gibi müftülüğün gerçekleştireceği hizmetlere de destek ve yardımcı olduklarını bu amaç ile bina tahsis ettiklerini söyledi.

Danışmentgazi mahallesinde

Toplumsal dayanışma ve birliktelik açısından Melikgazi Belediyesi olarak gereken hassasiyet ve önem gösterildiğini bu amaç ile Melikgazi İlçe Müftülüğüne birçok arsa tahsisi, cami bakım ve onarımı, camilerin genel temizliği gibi hizmetler sunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, şimdi de Danışmentgazi Mahallesindeki Sosyal Tesisin birinci katını tahsis ettiklerini kaydetti.

Birlik ve beraberlik için dayanışmaya ve barışa önem veriyoruz

Belediye olarak Melikgazi halkının sağlığı için 112 acil servis binası tahsis ettikleri, eğitime verilen öneme istinaden okul binası yaptıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi her alanda hizmet veriyor. Melikgazi halkının sağlığı, eğitimi, spor imkânları, bizim için önemli, bunun için bu bizim işimiz değil diyemeyiz. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi her an her yerde hizmet vermektedir. Şimdi de gelişen ve büyüyen ilçemizin nüfusu da artmakta olup Danışmentgazi Mahallesine Melikgazi İlçe Müftülüğünün daha etkin ve seri hizmet verebilmesi için yer tahsis ettik. Bu bölge barındırdığı nüfus ile birçok ilden daha büyüktür. Bu açıdan kamu düzeni ve güvenliği önem arz etmektedir ” dedi.

Bununla sınırları kalmayacak

Kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bunun da Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitime, sağlığa, din hizmetlerine ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)