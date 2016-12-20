Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öğrencilerden şehitlere hatim

Kayseri'de öğrenciler, Cumartesi günü meydana gelen terör saldırısında şehit olan askerler için hatim indirdi. Hatim duası İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından Cami-i Kebir'de yapıldı. Duadan sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da şehitlerin ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Öğrencilerden şehitlere hatim
Kayseri'de 17 Aralık Cumartesi günü meydana gelen terör saldırısında şehit düşen askerler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İmam Hatip Okullarında eğitim gören 500 öğrenci ile İl Müftülüğü tarafından açılan Kuran Kursları'nda 297 hatim indirildi. Hatim duası İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından Cami-i Kebir'de yapıldı.
Duadan sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da şehitlerin ailelerine başsağlığı  ve sabır, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.
İHA
 
banner155
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140