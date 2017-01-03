Örnek meclis Kocasinan Belediyesi’nde yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesinde Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti ve MHP grup toplantılarına katılarak birlik-beraberlik mesajı verdi.

Kocasinan Belediye meclisi gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak için Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında toplandı toplandı.



Toplantı öncesi MHP Grup toplantısını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, 2017 yılının ilk meclis toplantısı ve ilk grup toplantısını yaptıklarını belirterek, “İnşallah 2017 yılı, yapacağımız çalışmalarla bir önceki yıldan daha verimli, daha bereketli ve daha güzel geçer. Şimdiden yapacağımız çalışmalarda Allah kolaylıklar versin. Hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Yeni yıl şehrimiz ve ülkemiz için iyi bir yıl olsun.” diye konuştu.



MHP Grubu adına konuşan Meclis üyesi Hayri Solak ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,“2017 yılının Türk Milletine, Kayseri’ye ve herkese hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.



Grup toplantısının ardından meclis toplantısına geçildi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, 2016 yılında Türkiye ve Dünyada tarihe geçecek olaylar yaşandığını hatırlatarak, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Tarih bir kez daha bir milletin birliğine, vatanın bütünlüğüne ve mukaddes değerlerine kast edenlere karşı yazılmış olan bir kahramanlık destanına şahit oldu. Çanakkale’den Sakarya’ya destanlar yazan bir milletin evlatları olarak 7’den 70’e herkes 15 Temmuz’da destanlar yazdı. Aziz milletimiz, vatanın bütünlüğü, milletin birliği noktasında hiçbir şekilde bu millete kast edilemeyeceğini bir kez daha gösterdi.” diye konuştu.



25 madde görüşüldü

Toplantıda 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantının ilk gündem maddesinde meclisin toplantı günleri belirlendi.



Denetim Komisyonu belirlendi

Gizli oylamayla yapılan seçimde Denetim Komisyon Üyeliğine Selahattin Yılmaz, Ebru Uslucan ve Nuriye Çetin oyçokluğuyla seçildi.



‘Eşit, Engelsiz, Erişilebilir Kocasinan’ ve ‘Engelsiz Taksi’ projelerine destek olunması konusu da görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda daha sonra Beyazşehir, Mithatpaşa, Talatpaşa, Sümer, Örnekevler ve Cırgalan Mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.



Kayseri Gündem

