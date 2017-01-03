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Otogarda yangın paniği

Kayseri otogarında önceki akşam iki kişinin tartıştığı esnada yaşanan yangın çevredekileri panik yaşattı.

Otogarda yangın paniği

Edinilen bilgiye göre Kayseri Otogarında önceki akşam ismi öğrenilemeyen bir zanlı ile bir otobüs firmasına ait yazıhane yetkilisi arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışma sonrasında zanlının yazıhaneyi ateşe verdiği bildirildi.
Çıkan yangın sonrasında çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle yolcular da panik yaşarken, itfaiye ekipleri yazıhanedeki yangını kısa sürede söndürdü. Zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.
İHA
 
 
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