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PTT ve Melikgazi arasında eğitim işbirliği

PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, eğitim işbirliğini görüştü.

PTT ve Melikgazi arasında eğitim işbirliği
Melikgazi Belediyesi’nin iletişim alanında yapılmış çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkür eden PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz “Kayseri kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri şanslı çünkü hizmet dolu yerel yönetim başkanları var. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapan bir belediye olması Kayseri’de hayatı ve devlet işleyişini kolaylaştırıyor. Melikgazi Belediye Başkanı ve ekibine PTT kurumuna destek verdiği, bina tahsis ettiği ve genel çalışmalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak her zaman kurum ve kuruluşlar, dernek ve oda, mesleki kuruluşları ile dayanışma ve birlik içerisinde çalıştıklarını hatırlatan Büyükkılıç şunları söyledi;
 “Kayseri her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Ancak bunun sağlıklı, planlı ve dengeli olması gerekmektedir. Bu neden ile her kurum çok önemli ve gereklidir. Dayanışma içerisinde bir yönetim, işbirliği ve birliktelik bir anlayış topluma gelişme ve kalkınma olarak yansımaktadır. Bu tür ziyaret ile hem fikir alış verişinde bulunuyor hem de yapılanları değerlendirirken yapılabilecek ortak projeleri araştırıyoruz. Çocuk Meclis üyelerimiz PTT bölge müdürlüğüne ziyarette bulunarak iletişimin önemeni kamuoyuna yansıtmaktadır. Belediye çalışmaları özellikle yerel PTT kaynaklarından yararlanıyor ve planlama yapıyoruz” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Muğla PTT Başmüdürü iken Kayseri PTT Başmüdürlüğüne başlayan Bölge Müdürüne ‘hoş geldiniz’ diyerek başarılar diledi.
Kurumsal Haber
 
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