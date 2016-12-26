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Şehit ailelerine aylık bağlandı

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan piyade onbaşılar Ahmet Taş ve Mehmet Ali Ocak'ın Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde oturan ailelerine aylık bağlandığı bildirildi.

Şehit ailelerine aylık bağlandı
Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Garnizon Komutanı Albay İlhan Güneş, Çiçekdağ Kaymakamı Adem Ergül ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kırşehir İl Müdürü Mehmet Akdeniz'in şehit ailelerinin Çiçekdağı ilçesindeki evlerini ziyaret ettiği belirtildi.
Şehit Taş'ın babası Osman Taş ve annesi Arzu Taş ile şehit Ocak'ın babası Selvet Ocak'a Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan aylık belgelerinin teslim edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesinde ikamet eden şehit ailelerine yapılan ziyarette, şehit ailelerine mevcut yasalar çerçevesinde faydalanabilecekleri diğer hakları da anlatıldı. Devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu belirtildi. Şehit aileleri de uygulamadan son derece duygulandıklarını söyleyerek 'Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin' duasında bulundular."
AA
 
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