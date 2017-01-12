Sivas geri dönüşümde Melikgazi ve Kocasinan’ı örnek alıyor Sivas’ın ilçe ve belde belediye başkanları Melikgazi ve Kocasinan Belediyelerinin katı atık ayrıştırma ve depolama tesislerinde incelemelerde bulundu.

Şarkışla Belediye Başkanı Turgay Oğuz, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sızır Belediye Başkanı Nevzat Göksun, Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan ve Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut inceleme gezisine iştirak etti.



Melikgazi Belediyesi Katı atık toplama ve ayrıştırma tesislerini inceleme gezisinde Şarkışla Belediye Başkanı Turgay Oğuz farklı siyasi partilerden belediye başkanları olmalarına rağmen konu halk ve çevre sağlığı olunca birliktelik oluşturduklarını söyledi.

Başkan Oğuz, Melikgazi Belediyesinin katı atık ayrıştırma ve depolama tesislerini görmek ve iyi uygulamaları kendi belediyelerinde tatbik etmek için Kayseri’ye geldiklerini ifade etti. Heyet öncelikle Melikgazi Belediyesinin yenilenen hizmet binasını gezdiler ve iletişim merkezinde incelemelerde bulundular.



Sivas’ın ilçe ve belde belediye başkanları, Başkan Büyükkılıç’a çalışmalarında başarılar dilerken, Başkan Memduh Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm tesisleri adeta gezi alanı ve eğitim merkezi gibi hizmet vermektedir. Geri Dönüşüm Tesisimiz ayrıştırarak toplanan çöplerin nasıl ve ne şekilde işlerden geçirildiğini, sonra bunların nasıl depolandığını ve ne gibi maddelere dönüştürüldüğünün en güzel örnek çalışmasını göstermektedir. Bakanlık onaylı ve örnek gösterilen bu tesis ile doğa kirlenmesi önlenmekte ve yine geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Belediyesi Geri Dönüşüm ve Ekonomiye Katkı Tesisleri bu açıdan adeta bir okul gibidir.” dedi.



Başkan Memduh Büyükkılıç, tesisleri ziyaret eden Sivas’ın ilçe ve belde belediye başkanlarına geri dönüşüm kitapçığı vererek uygulama metodu ile ilgili Melikgazi Belediyesinin geri dönüşüm tesisin adeta bilim merkezi gibi birçok kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinde incelemelerde bulunulduğunu sözlerine ekledi.

Kocasinan KAYÇEV’de inceleme

Heyet Kocasinan Belediyesi’nin geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’i de inceledi. Tesisi beğeniyle gezdiklerini ifade eden Şarkışla Belediye Başkanı Turgay Oğuz, “Tesiste yapılan çalışmalar takdire değer bir sistem içerisinde gerçekleştiriliyor. Burada yapılan tesiste çöpün ekonomiye nasıl kazandırıldığını gördük. Ayrıca fermente edilmiş tavuk gübresinin burada imal edildiğini, maliyetinin çok ucuz olduğunu ve üretime çok büyük katkı sağladığını öğrendik. Bizlerde buradan üretilen gübreyi, kendi park ve bahçelerimizde inşallah kullanacağız. Kayseri, her şeyde öncü olduğu gibi geri dönüşüm tesisinde öncülüğü üstlenmiş durumda. Bu imkanları sunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve bütün ekibine canı gönülden teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Sızır Belediye Başkanı Nevzat Göksu ise, “Çöplerimizin daha teknik anlamda toplanması, ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması hususunda çalışmalarımızı hızlandırıp, bilgi edinmek istedik. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse Kocasinan Belediyesi’nin tesislerini belediye başkanları olarak gezdik. Tesisleri yerinde görüp uygulama aşamalarını inceledik ve bizler için faydalı oldu. Böyle örnek tesisler inşallah bizim yöremizde de olur. Bunu uygulamaya çalışacağız. Böylelikle çevre kirliliğinin önüne geçmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle ziyaret sona erdi.

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