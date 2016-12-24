Tarih dostu belediye Melikgazi Belediyesi 2016 yılında tarihi mekânların onarımı ve günümüz hizmetine kazandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdi.

Caferbey Mahallesi’nde bulunan Karacaoğlu Camiinin restorasyon çalışmasının tamamlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Camii’nin restorasyonunun tamamlandığını ve yakın zamanda düzenlenecek tören ile yeniden ibadete açılacağını kaydetti.



Camii’nin Anadolu Kültür Mirasını en güzel şekilde temsil ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;





“Melikgazi Belediyesi olarak 2016 yılında birçok tarihi yapının restorasyonu, bakımı ve onarımını yaparak günümüz hizmetine kazandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2017 yılı planlamamızı ve projelerimizi tamamladık. 2017’de Melikgazi Belediyesi için tarihe dokunuş yılı olacak. Şu ana kadar 16 eseri tamamladık, 11 eserde ise çalışmalar devam ediyor. Yapı tekniği, kullanılan malzemeler ve taş işçiliğinin en güzel örneklerinden birisini sergileyen Caferbey Mahallesi’ndeki tarihi Karacaoğlu Camiinin yapılan çalışmanın ardından yeniden ibadete açılacak.“

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