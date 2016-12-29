“Taş atan değil, kitap okuyan nesil” Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır, cadde ve sokaklarda taş atan değil, kitap okuyan nesil için çalışmalar yaptıklarını ve yeni dönemde de yapacaklarını söyledi.

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır, ülkü ocaklarının her kademesinde görev aldığını, kendisinden önce görev alan ve görevi devraldığım dava arkadaşına teşekkür ederek açıklamasına başladı. Akbayır, “Tek amacı eğitim olan bir kuruluşun neferleriyiz. Eğitim faaliyetleri dışında hiçbir oluşumun içerisinde yer almadık. Kesinlikle de almayacağız. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un talimatları doğrultusunda bünyemizde bulunan gençlerimize eğitim anlamında ön ayak olarak onların eksikliklerini tamamlayacağız. Bir dershane vazifemizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Yarı yıl tatili ile birlikte daha önceden de uyguladığımız gibi gençlerimize ve çocuklarımıza özel kamp programlarımız olacak. Öğrencilerimiz rahmetli şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar dersliklerinde dersler alacaklar” diye konuştu.

Birçok fakülteye öğrenci gönderdiklerini belirten Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır konuşmasına şöyle devam etti;

“Bizler asla cadde ve sokaklarda taş atan gençlerden oluşmadık. Klasöründe kesici alet değil kitap bulunan uyuşturucu ve keyif verici maddelerden uzak kalan bir nesil için mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizin de haklılığını fakültelere gönderdiğimiz gençlerle görürüz. Gelişim insanlara ve çevreye zarar vererek değil okuyarak olur.”

Ülkü Ocakları Kırşehir Başkanlığına Ahmet Akbayır, geçtiğimiz Çarşamba günü Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından atanmıştı.





İHA

