Yahyalı’dan yetimlere destek “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” (HSBYKV) projesine en çok destek veren Yahyalı Mustafa Koyuncu Lisesi idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri proje koordinatörleri tarafından ziyaret edildi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsani Yardım Derneği (İHH) ile “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesini Kayseri’de yaygınlaştırmaya devam ediyor. Projenin paydaşları ise Eğitim Bir-Sen sendikası ve Diyanet İşleri Başkanlığı ise desteğini Kayseri’de 16 ilçede veriyor. Talas, Melikgazi, Kocasinan, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerindeki koordinatörler toplantısından sonra Yahyalı ve Develi ilçelerinde okul koordinatörleri ile de toplantı yapıldı.

Yahyalı Koordinatörler İstişare toplantısı Cumhuriyet İlkokulu toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Eğitim Birsen İlçe Temsilcisi Selahaddin Yeşilkaya, İnsani Yardım Derneği(İHH) Kayseri Şubesi proje sorumlusu Musa Yılmaz, İHH Yahyalı temsilcisi Abdulkadir Dinç, proje il koordinatörü Mustafa Balaban, okul müdürleri ve proje koordinatörleri katıldı.



Yahyalı hayırda yarışıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ise programın açılış konuşmasında: “Yahyalı halkı da, kamu kurumları da, eğitim kurumları da, sivil toplum örgütleri de geçen yıl Bayırbucak Türkmenlerine, bu yıl da Suriyeli mültecilere desteklerini maddi manevi yardımını esirgemedi. Okullardaki “ Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projemizi de idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu projeyi önemsiyor, destekliyor. Biz istiyoruz ki, bu toplantıyla desteklediğimiz yetim sayısı artsın.” açıklamasında bulundu.



Her zaman hesap vermeye hazırız

İnsani Yardım Derneği(İHH) Kayseri Şubesi proje sorumlusu Musa Yılmaz ise: “Bu proje kayıtlı-kuyutlu. Her zaman hesap vermeye hazırız. Çalışmamız resmi kurumlarca takip edilebilir, belge ve bilgiye dayalı olarak gerçekleşiyor. Bu projede sanıldığının aksine en çok Türkiyeli yetimlerimiz destekleniyor.” açıklamasından sonra bu projenin dışında yetimler ve aileleri için maddi-manevi başka ne tür çalışmaların yapıldığı belirtildi.



Yetimlere ışık olalım!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe ise “Dünya bir umutsuzluk içinde. Neredeyse her gün yeni bir hüzünle, yeni bir gözyaşı ile uyanıyoruz. Savaş önce çocukları vuruyor. Çocuklar bu hüzünleri, bu acıları nasıl taşıyorlar. Bu proje ile bir çocuğun, bir yetimin yüreğini, gecesini aydınlatabilirsek ne mutlu. Bizler gelecekte bu çocukların ailelerine, topluma sorunlu bireyler olmalarını engellemiş oluruz. Topluma küsmelerine, güvensizlik duymalarını engellemiş oluruz.” dedi.

Küçüktepe ayrıca “Hani bu projede 56 ülkede perişan çocukları gören çocuklarımızda gün geçtikçe bencilleşen, tüketime endeksli gençlerimize dokunuyoruz. Zor koşullarda yaşayan çocukların hayatlarını paylaşıyoruz, sonrasında kendi çocuklarımız kanaat sahibi olmayı, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğreniyorlar. Kaybettiğimiz merhamet, yardımseverlik ve paylaşma değerlerini hatırlıyor çocuklarımız” Açıklamasında bulundu.



Savaşlar yetim fabrikası

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” Projesi İl Koordinatörü Mustafa Balaban ise projenin nasıl işleyeceği hakkında bilgi vererek : “Ülkemizdeki yaşanan olaylarda sivil toplum örgütlerine güven problemi yaşanıyor. Bu proje 4 yıldır, dört güçlü paydaşla sorunsuz yürüyor. Her bakanımız bu projenin yanında, bu nedenle güvenle, gönüllü olarak bu projeyi mutlaka öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle paylaşalım.” dedi.

HSBYKV projesinin hayatiyeti belirten Balaban ayrıca: “ UNICEF, dünyada 400 milyon yetim var diyor. Bu yetim sayısı normal, kaza, hastalık nedeniyle olamaz. Savaşlarda en çok erkekler,babalar ölüyor. Esasında bu proje savaşın çirkin yüzünü de gösteriyor. Ey savaş baronları, sizin yüzünüzden çocuklar babasız-annesiz kalıyor, anne-babalarsa çocuksuz-evsiz kalıyor diye uyarıyor.” Açıklamasında bulundu.



Fen lisesi ziyaret edildi

Yahyalı ilçesindeki okullar içinde “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var”(HSBYKV) projesi en çok destek veren Yahyalı Mustafa Koyuncu Lisesi idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri ziyaret edildi. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe, proje il koordinatörü Mustafa Balaban, ilçe proje koordinatörü Mehmet Güneş ve İnsani Yardım Derneği(İHH) proje sorumlusu Musa Yılmaz okulu ziyaret ederek, idare, öğretmenler ve öğrencileri projedeki ciddi destekleri için tebrik edildi. Sınıf proje iyilik temsilcisi öğrencilerle toplu fotoğraf çekinildi.



Develi “desteğe devam” dedi

Yahyalı ilçesinden yapılan toplantıdan sonra Develi ilçesinde saat 15: 00’da toplantı yapıldı. Toplantıya il şube müdürü Mustafa Küçüktepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, İnsani Yardım Derneği (İHH) Kayseri Şubesi proje sorumlusu Musa Yılmaz, proje il koordinatörü Mustafa Balaban, okul müdürleri ve proje koordinatörleri katıldı. İlçe koordinatörü Zeki Tuna ise ilçede bir program dahilinde projeyi tanıtmak için okulları bir program dahilinde gezeceğini ifade etti. Proje ile ilgili materyaller okul koordinatörlerine dağıtıldı.