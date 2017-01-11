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Yahyalılılar buluştu

Kayseri merkezde ikamet eden 150'ye yakın Yahyalılı vatandaş biraraya gelerek hasret giderdi.

Yahyalılılar buluştu
Ashab-ı Suffa Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen buluşma, Gültepe Mahallesi Anadolu Gençlik Derneği İslami İlimler Merkezi binasında yapıldı. Programa yoğun bir ilgi olurken misafirlere Yahyalı'da kış mevsimi en çok sevilen yemek olan arabaşı ikramı yapıldı. Birçok meslek erbabından programa iştirak eden katılımcılar birbiriyle tanışma fırsatı bulurken, programa Yahyalılı Hacı Hasan Efendi'nin en büyük evladı Mustafa Dinç Hocaefendi, Yahyalı eski belediye başkanı Yakup Tezcan, Talas Müftüsü Esat Yapıcı, Talas ilçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan ve birçok Yahyalılı işadamları, esnaflar, memur ve özel sektör çalışanları katıldı.
Programa ev sahipliği yapan Ashab-ı Suffa Derneği hocalarından olan Ömer Arif, kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ömer Arif Hoca sohbetinde, Müminun Suresi 51 ve 52. ayetlerin kısa bir tefsirini yaptı.
Bu buluşmanın gerçekleşmesinde öncülük sağlayan Ashab-ı Suffa Derneği'ne teşekkür eden Yahyalılılar, programın tekrarlanması dileğinde bulunarak daha geniş katılımlı etkinlikler düzenlenmesi talebinde bulundular.
 
Haber: Tunahan Kaya
 
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